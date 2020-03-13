﻿﻿﻿﻿﻿

Технология 5G безопасна для здоровья человека

Технология 5G безопасна для здоровья человека
Фото:123rf.com

Ученые не видят угрозы в использовании беспроводных сетей нового поколения

Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) опубликовала новые рекомендации впервые за двадцать лет, пишет The Guardian. По последним данным, мощность, задействованная для работы беспроводных сетей 5G, безопасна для здоровья человека. Она не превышает даже 1% от максимально допустимой дозы излучения.

«Мы знаем, что у людей есть вопросы к работе 5G, поэтому надеемся, что новые рекомендации помогут чувствовать себя спокойнее. Они были сформированы после тщательного анализа научной литературы, проведения семинаров и открытых консультаций», — рассказал руководитель ICNIRP доктор Эрик ван Ронген.

Радиочастоты, задействованные для работы сетей 5G в Великобритании, аналогичны частотам, которые начали использоваться еще в 1998 году. Тогда специалисты ICNIRP опубликовали первый свод рекомендаций по работе с источниками электромагнитного излучения.

Директор по вопросам развития в Ассоциации GSMA Джек Роули утверждает, что уровень воздействия базовых станций составляет около 1% от максимума. При этом тестирование мобильных телефонов и других гаджетов показало, что при их работе на максимально допустимой мощности уровень излучения составляет примерно 50% от верхнего предела.

profile-sample2
Водителям запретят парковаться на тротуарах
13-03-2020
profile-sample2
Технология 5G безопасна для здоровья человека
13-03-2020
profile-sample2
Переговоры по «Брекзиту» могут пройти в формате видеоконференции
13-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.