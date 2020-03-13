Технология 5G безопасна для здоровья человека

Ученые не видят угрозы в использовании беспроводных сетей нового поколения

Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) опубликовала новые рекомендации впервые за двадцать лет, пишет The Guardian. По последним данным, мощность, задействованная для работы беспроводных сетей 5G, безопасна для здоровья человека. Она не превышает даже 1% от максимально допустимой дозы излучения.

«Мы знаем, что у людей есть вопросы к работе 5G, поэтому надеемся, что новые рекомендации помогут чувствовать себя спокойнее. Они были сформированы после тщательного анализа научной литературы, проведения семинаров и открытых консультаций», — рассказал руководитель ICNIRP доктор Эрик ван Ронген.

Радиочастоты, задействованные для работы сетей 5G в Великобритании, аналогичны частотам, которые начали использоваться еще в 1998 году. Тогда специалисты ICNIRP опубликовали первый свод рекомендаций по работе с источниками электромагнитного излучения.

Директор по вопросам развития в Ассоциации GSMA Джек Роули утверждает, что уровень воздействия базовых станций составляет около 1% от максимума. При этом тестирование мобильных телефонов и других гаджетов показало, что при их работе на максимально допустимой мощности уровень излучения составляет примерно 50% от верхнего предела.