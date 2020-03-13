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Водителям запретят парковаться на тротуарах

Водителям запретят парковаться на тротуарах
Фото:123rf.com

Автомобили мешают пешеходам и разрушают покрытие

Жителям Англии запретят парковать автомобили на тротуарах, а нарушители будут обязаны выплатить штраф, сообщает BBC со ссылкой на министерство транспорта Великобритании. До настоящего времени такой закон действовал только в Лондоне.

Депутаты парламента подняли этот вопрос еще в 2015 году. Припаркованные на тротуарах автомобили мешают инвалидам на колясках, слабовидящим и пожилым людям, из-за чего они не выходят из дома и практически ни с кем не общаются. Кроме того, машины разрушают покрытие тротуаров, не приспособленных выдерживать большой вес. Министр транспорта Грант Шэппс хочет наделить глав муниципалитетов большими полномочиями, чтобы они могли самостоятельно регулировать запреты на парковку и назначать штрафы в случае нарушений.

За парковку на тротуаре в Лондоне водитель должен выплатить штраф в размере £100. Специальный эвакуатор увозит автомобиль, даже если на тротуаре было только одно колесо. Шотландия стала первой страной в составе Соединенного Королевства, которая запретила парковку на тротуарах на законодательном уровне. Запрет вступит в силу в 2021 году.

По данным YouGov, 65% водителей признались, что время от времени паркуются на тротуарах.

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