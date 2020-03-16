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Amazon запустит в Великобритании магазин без очередей и касс

Amazon запустит в Великобритании магазин без очередей и касс
магазин Amazon Go в Сиэтлеcommons.wikimedia.org

Покупатели смогут взять все нужные продукты и спокойно уйти

В Великобритании в скором времени появится магазин Amazon Go без касс и очередей, пишет The Guardian. Первый автоматизированный супермаркет американского ритейлера открылся в Сиэтле больше двух лет назад, а к концу 2020 года им смогут воспользоваться покупатели лондонского района Notting Hill.

Приобретать товары в таких магазинах предельно просто: покупатель устанавливает на смартфон приложение Amazon Go, регистрируется на входе, выбирает нужные товары и складывает их в корзину. Приложение отслеживает список покупок, а видеокамеры и сканеры в торговом зале отмечают, какой продукт был взят с полок. После этого покупатель уходит домой, не задерживаясь на кассе. Оплата происходит автоматически через приложение.

«Умный» магазин может усилить давление на обычные британские супермаркеты, которые уже борются с ростом дискаунтеров Aldi, Lidl и B&M и онлайн-шопингом, который начал набирать обороты.

Однако, по мнению аналитиков, у таких магазинов есть и свои минусы: ограниченный ассортимент и небольшая популярность. Amazon по-прежнему испытывает трудности в привлечении новых покупателей.

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