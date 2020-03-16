Kartina.TV откроет бесплатный доступ всем, кто живет за границей

«Карантин» от видеопрокатчика продлится 14 дней

Kartina.TV открывает бесплатный доступ на 14 дней всем, кто живет за рубежом, на сайте card.kartina.tv/karantin. Все желающие получат бесплатный доступ к более чем 150 ТВ-каналам в прямом эфире и более чем к 20 тыс. фильмов и сериалов, в том числе к партнерскому контенту – онлайн-кинотеатрам Ivi и Start.ru.

«В Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурге отменяют наши сеансы в кинотеатрах. Конечно, в связи с коронавирусом будет правильным шагом открыть доступ к нашему контенту и контенту наших онлайн-партнеров», – комментирует маркетинговый директор Kartina.TV Ольга Рогаченко.

В видеотеках Kartina.TV можно найти огромное количество российских фильмов: «Холоп», «Марафон желаний», «Кома», «Текст» и др. Эти фильмы уже выходили в прокат в Европе благодаря KinoKartina.TV.