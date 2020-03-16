﻿﻿﻿﻿﻿

Kartina.TV откроет бесплатный доступ всем, кто живет за границей

Kartina.TV откроет бесплатный доступ всем, кто живет за границей

«Карантин» от видеопрокатчика продлится 14 дней

Kartina.TV открывает бесплатный доступ на 14 дней всем, кто живет за рубежом, на сайте card.kartina.tv/karantin. Все желающие получат бесплатный доступ к более чем 150 ТВ-каналам в прямом эфире и более чем к 20 тыс. фильмов и сериалов, в том числе к партнерскому контенту  – онлайн-кинотеатрам Ivi и Start.ru.

«В Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурге отменяют наши сеансы в кинотеатрах. Конечно, в связи с коронавирусом будет правильным шагом открыть доступ к нашему контенту и контенту наших онлайн-партнеров», – комментирует маркетинговый директор Kartina.TV Ольга Рогаченко. 

В видеотеках Kartina.TV можно найти огромное количество российских фильмов: «Холоп», «Марафон желаний», «Кома», «Текст» и др. Эти фильмы уже выходили в прокат в Европе благодаря KinoKartina.TV.

profile-sample2
Британское правительство даст «зеленый свет» электроскутерам
16-03-2020
profile-sample2
Британцам грозит штраф в £1 тыс. за отказ от самоизоляции
16-03-2020
profile-sample2
Kartina.TV откроет бесплатный доступ всем, кто живет за границей
16-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.