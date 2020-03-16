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Эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

Эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Фото:123rf.com

За это время им могут заразиться 80% британцев

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до весны 2021 года, пишет The Guardian со ссылкой на отчет Public Health England. Его составили специалисты по подготовке к чрезвычайным ситуациям и одобрил ведущий эксперт по борьбе с вирусом доктор Сьюзан Хопкинс.

«В течение 12 месяцев вирусом Covid-19 будет инфицировано до 80% населения. 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в документе. По худшему сценарию распространения коронавируса, смертность в стране превысит 1% от общего населения (531 тыс. человек), однако главный врач Англии Крис Уитти утверждает, что реальное число будет ниже — около 0,6% (318 тыс. человек).

В документе также говорится, что NHS не справляется с большим количеством обращений. Теперь на вирус будут проверять только пожилых людей и тяжелых больных, которых уже госпитализировали. Сотрудники NHS также не будут проходить проверку, несмотря на то, что они рискуют передать вирус пациентам.

Пик эпидемии придется на конец мая – начало июня.

Службы здравоохранения по всему миру призывают людей самоизолироваться, чтобы выиграть время для разработки вакцины. Летом пандемия пойдет на спад, однако врачи не отрицают возвращения вируса осенью и зимой. На 16 марта в Великобритании зафиксирован 1 391 случай заболевания, 35 из которых закончились летальным исходом.

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