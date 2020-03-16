Британское правительство даст «зеленый свет» электроскутерам

Однако для их вождения потребуются права и страховка

Электроскутеры запрещены в Великобритании за несоответствие стандартам безопасности, однако в скором времени ситуация может измениться, сообщает портал i news. Министерство транспорта намерено разрешить гражданам Великобритании ездить на них при наличии прав, страховки и шлема.

Внедрение электроскутеров в транспортный поток будет происходить постепенно; сначала их протестируют в четырех транспортных зонах: Портсмут и Саутгемптон, West of England Combined Authority (Бристоль, Южный Глостершир, Бат и Северо-Восточный Сомерсет), Дерби и Ноттингем, а также Западный Мидлендc. Одновременно со скутерами в этих округах запустят доставку аптечных препаратов с помощью дронов, приложение для бронирования автобусных поездок и беспилотные такси до аэропортов.

«Мы стоим на пороге транспортной революции. Благодаря программе Future of Transport правительство пересмотрит существующую законодательную систему и внедрит новые технологии», — заявил министр транспорта Грант Шэппс.

На реализацию программы выделено £90 млн

Испытания электронных скутеров начнутся не сразу: для их допуска на проезжую часть министерству нужно внести необходимые поправки в закон.