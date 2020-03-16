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Британцам грозит штраф в £1 тыс. за отказ от самоизоляции

Британцам грозит штраф в £1 тыс. за отказ от самоизоляции
Фото:123rf.com

Полиция будет задерживать людей с подозрением на коронавирус

Правительство Великобритании приняло дополнительные меры по борьбе с эпидемией, сообщает газета Mirror. Полиция Англии и Уэльса, а также сотрудники миграционных служб получат право задерживать людей с подозрением на коронавирус и направлять их в больницы на карантин или домой для самоизоляции.

За отказ от самоизоляции нарушителям грозит штраф в £1 тыс., за неуплату штрафа — тюремный срок.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал граждан старше семидесяти лет по возможности соблюдать режим самоизоляции в течение четырех месяцев, пока не пройдет пик эпидемии.

Генеральный секретарь профсоюза тюремных работников (POA) Стив Гиллан утверждает, что ситуация с коронавирусом будут иметь «беспрецедентные последствия» как для заключенных, так и для рабочего персонала. На вопрос, рассматривает ли британское правительство досрочное освобождение заключенных из-за чрезвычайной ситуации, Гиллан ответил отрицательно, однако добавил, что «предыдущие правительства предусматривали такой вариант развития событий».

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