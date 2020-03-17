Празднование Дня святого Патрика отложили из-за коронавируса

Правительства разных стран запретили массовые мероприятия

День святого Патрика празднуют ежегодно 17 марта. Ирландцы начали отмечать его еще в IX—X веках, а в начале 1600-х гг. по инициативе францисканского монаха Люка Уэддинга День святого Патрика был внесен в литургический год в римском обряде. В 1903 году праздник приобрел статус государственного в Ирландии, входившей в то время в состав Великобритании.

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия страны. С именем святого Патрика связано множество легенд. Именно ему приписывают знаменитую фразу про трилистник клевера: «Как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах».

Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Праздник давно приобрел большую популярность за пределами Ирландии и отмечается в разных странах мира: Канаде, Великобритании, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В этом году праздничные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса. Власти Ирландии запретили проводить парады в Дублине и Корке, сообщает RTE. 13 марта об отмене парада в британской столице объявил мэр Лондона Садик Хан. США отменили проведение праздничных мероприятий в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне.