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Празднование Дня святого Патрика отложили из-за коронавируса

Празднование Дня святого Патрика отложили из-за коронавируса
Фото:flickr.com/tjblackwell

Правительства разных стран запретили массовые мероприятия 

День святого Патрика празднуют ежегодно 17 марта. Ирландцы начали отмечать его еще в IX—X веках, а в начале 1600-х гг. по инициативе францисканского монаха Люка Уэддинга День святого Патрика был внесен в литургический год в римском обряде. В 1903 году праздник приобрел статус государственного в Ирландии, входившей в то время в состав Великобритании.

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия страны. С именем святого Патрика связано множество легенд. Именно ему приписывают знаменитую фразу про трилистник клевера: «Как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах».

Фото: commons.wikimedia.org

Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Праздник давно приобрел большую популярность за пределами Ирландии и отмечается в разных странах мира: Канаде, Великобритании, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

Парад в честь Дня святого Патрика в Лондоне, 2019 год. Фото: 123rf.com

Чикаго в День святого Патрика. Фото: commons.wikimedia.org

В этом году праздничные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса. Власти Ирландии запретили проводить парады в Дублине и Корке, сообщает RTE. 13 марта об отмене парада в британской столице объявил мэр Лондона Садик Хан. США отменили проведение праздничных мероприятий в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне.

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