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Елизавета II вернулась в Букингемский дворец

Елизавета II вернулась в Букингемский дворец
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Королева прибыла в Лондон для работы с документами

Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на эпидемию коронавируса, пишет The Evening Standard. Над крышей дворца вновь развевается королевский штандарт.

Минувшие выходные Ее Величество провела в Виндзорском замке в графстве Беркшир. На понедельник у нее не было запланировано никаких официальных мероприятий, однако она решила вернуться в Лондон «для работы с документами», сообщают в Букингемском дворце. Ранее стало известно, что 93-летняя королева отложила поездки в Чешир и Кэмден.

17 марта Борис Джонсон провел экстренный брифинг, на котором призвал людей по возможности работать из дома и воздержаться от походов в бары и пабы. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок попросил людей старше семидесяти лет не выходить из дома без особой необходимости — именно эта возрастная категория находится в зоне риска.

Пока неизвестно, затронут ли новые указания 71-летнего принца Чарльза и его 72-летнюю супругу Камиллу. «Мы внимательно изучим новые рекомендации правительства и известим общественность», — прокомментировал нововведения представитель Букингемского дворца.

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