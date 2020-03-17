Большая культурная программа: навстречу прекрасному не выходя из дома

Самоизоляция — дело необходимое и похвальное, но о культурной жизни забывать совсем не хочется. Чтобы вы не заскучали на карантине, мы предлагаем сходить в музей и посетить пару театров. Все это можно сделать не выходя их дома.

Сокровища музеев

Попасть в любой музей мира можно с помощью онлайн-платформы Google Arts and Culture. Тут тебе и в виртуальное путешествие можно отправиться, и на выставку сходить. Используя этот сайт, в Лондоне можно побывать в Национальной галерее, посмотреть на картины Моне, а также насладиться другими шедеврами, которые хранятся в этом музее. Заглянуть можно и в Tate Britain. Здесь у пользователей есть возможность взять виртуальный тур. Теперь вам не придется стоять в очереди, чтобы посмотреть на ту или иную картину, онлайн-залы Tate Britain абсолютно пустые, так что можно бродить по ним сколько угодно и когда угодно. Плюс, при желании работы великих мастеров можно увеличить, чтобы не пропустить ни одной детали.

У всех желающих есть возможность без вреда для здоровья попасть в Британский музей, который является вторым по посещаемости в мире после Лувра. Чтобы посмотреть на коллекцию главного историко-археологического музея Великобритании, в год сюда приходит шесть миллионов посетителей. Еще один плюс – прикоснуться к прекрасному можно абсолютно бесплатно.

Опера, балет и театр

Знаменитый шекспировский театр «Глобус» у вас дома! Приложение GlobePlayer предоставляет доступ к самым значимым постановкам театра, таким как «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и другим. Стоит такое удовольствие £13. Также вы можете подарить билет в онлайн-театр своему другу, чтобы он не скучал во время карантина.

Digital Theatre: всего за £10 в месяц вы сможете побывать на разных спектаклях и мюзиклах, а также сходить на оперу или на концерт классической музыки. Самое главное, что вы сможете побывать и в Королевском театре в Ковент-Гардене, и в Городском театре в Манчестере, и даже в электротеатре «Станиславский». Ну а если вы соскучились по русскому искусству, но в Москву лететь боитесь, Digital Theatre предлагает вашему вниманию «Анну Каренину» в постановке Театра имени Вахтангова.

Все на Бродвей!

Несмотря на то, что бродвейские театры закрыты из-за коронавируса, это совсем не повод расстраиваться и пропускать любимые постановки. Благодаря онлайн-платформе BroadwayHD любой желающий имеет возможность насладиться яркими постановками и зарядиться позитивом прямо у себя дома. Тут тебе и мюзикл «Мэмфис», и «Питер Пэн», и «Чумовые боты».

Также обратите внимание на раздел постановок на иностранных языках. Здесь есть итальянские и испанские спектакли. Если вдруг вы с семьей хотели посетить эти страны, но в связи с коронавирусом решили остаться дома (и правильно сделали), самое время сходить в онлайн-театр и насладиться южным ритмом. В месяц такое удовольствие стоит 9 долларов. Кстати, первые семь дней платформой можно пользоваться бесплатно, а если вы хотите порадовать вашего друга, подарите ему подписку, ведь карантин и сложные времена лучше переживать вместе.

Подготовила Мария Кулик