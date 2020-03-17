Заповедные уголки Британии, где можно остановиться

Весна — самое подходящее время для прогулок на свежем воздухе

Весной хочется оставить шум больших городов позади и побывать на природе. Для этого совершенно необязательно уезжать в другие страны: The Guardian составила список красивейших заповедников Британии.

Old-Lands, Monmouthshire

Частная усадьба принадлежит одной и той же семье с 1800-х гг. Нынешний хозяин Sam Bosanquet работает экологом, а в свободное время готов провести экскурсию по усадьбе и рассказать о местной флоре и фауне.

Стоимость: от £300 за три ночи

Sartfell Rural Retreat, Isle of Man

В 2016 году ЮНЕСКО присвоила острову Мэн статус охраняемого биосферного заповедника. В местных водах плавают дельфины, киты и акулы, а на острове можно встретить летучих мышей, диких хорьков, зайцев и ежей. Посетители смогут разместиться в переоборудованных коттеджах 19-го века от Manx Wildlife Trust.

Стоимость: от £300 за три ночи

Elmley Nature Reserve, Kent

Национальный заповедник Elmley — это семейное поместье площадью 1,3 тыс. га. Здесь обитает огромное количество редких и находящихся под угрозой исчезновения животных: зайцы, совы, болотные луни, водяные полевки, шилоклювки и стрекозы. Переночевать на территории заповедника можно в небольшом коттедже или в роскошном фермерском доме 18-го века.

Стоимость: от £85 за ночь

Wicken Fen, Cambridgeshire

Wicken Fen — одни из немногих нетронутых уголков дикой природы. На территории заповедника встречаются 9 тыс. видов растений и животных. Добраться до места можно только пешком или на велосипеде; автомобили на территорию не допускаются.

Стоимость: от £40 за ночь

Cambrian Wildwood, West Wales

18 апреля в историческом доме-музее Y Plas пройдет день открытых дверей, где посетителям расскажут об истории заповедника и проведут экскурсию. После чего туристы смогут остаться на ночь на близлежащей ферме Cefn Coch Farm.

Стоимость: от £210 за три ночи