﻿﻿﻿﻿﻿

Тейт закрывает обе лондонские галереи до 1 мая

Тейт закрывает обе лондонские галереи до 1 мая
Фото:123rf.com

Билеты можно вернуть или перебронировать на другие даты

Тейт объявила о закрытии лондонских галерей Tate Modern и Tate Britain с 17 марта по 1 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает портал Londonist. Представители организации заявили, что действуют в соответствии с рекомендациями Public Health England, чтобы защитить здоровье сотрудников и посетителей.

«Мы продолжим рассказывать вам об искусстве в социальных сетях и с нетерпением будем ждать новой встречи», — говорится в обращении галереи в «Твиттере». Билеты на мероприятия и выставки можно будет вернуть или перебронировать на другие даты.

Многие лондонские галереи объявили о временном закрытии еще на прошлых выходных. Tate Modern и Tate Britain пока что самые крупные из них, однако их примеру в скором времени может последовать и Национальная галерея. Она уже отложила открытие выставки Artemesia на неопределенный срок.

Раз ковбой, два ковбой
17-03-2020
profile-sample2
Елизавета II вернулась в Букингемский дворец
17-03-2020
profile-sample2
Большая культурная программа: навстречу прекрасному не выходя из дома
17-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.