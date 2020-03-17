Тейт закрывает обе лондонские галереи до 1 мая

Билеты можно вернуть или перебронировать на другие даты

Тейт объявила о закрытии лондонских галерей Tate Modern и Tate Britain с 17 марта по 1 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает портал Londonist. Представители организации заявили, что действуют в соответствии с рекомендациями Public Health England, чтобы защитить здоровье сотрудников и посетителей.

«Мы продолжим рассказывать вам об искусстве в социальных сетях и с нетерпением будем ждать новой встречи», — говорится в обращении галереи в «Твиттере». Билеты на мероприятия и выставки можно будет вернуть или перебронировать на другие даты.

Многие лондонские галереи объявили о временном закрытии еще на прошлых выходных. Tate Modern и Tate Britain пока что самые крупные из них, однако их примеру в скором времени может последовать и Национальная галерея. Она уже отложила открытие выставки Artemesia на неопределенный срок.