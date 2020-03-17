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Раз ковбой, два ковбой

«Мир Дикого Запада» (Westworld)

Сериал HBO (2016-…)

Третий сезон культового, элитарного и все же безумно популярного шоу НВО уже на экранах, и это пока что главная новинка сериальной весны – и нет смысла ждать, пока кто-то собьет ее с этого пьедестала. Надо просто начинать смотреть.

Наверняка вам уже успели набить оскомину споры о том, что сегодня прогрессивнее и ярче – сериалы или классическое полнометражное кино. Но кое в чем, пожалуй, придется согласиться всем: такой глубины интеллектуального, а иногда и философского дискурса кино сегодня не предлагает, даже когда румынский режиссер сажает персонажей в одном помещении и они три часа говорят репликами из Владимира Соловьева. А вот у сериалов для этого внутренного пространства достаточно, и «Мир Дикого Запада» с его постоянной рефлексией на тему сознания, идентичности, свободы, памяти и телеологии – прекрасный пример. Третий сезон не просто продолжает эту дискуссию, но выводит ее на новый уровень.

Напомним, первые два сезона рассказывали о тематическом парке развлечений из далекого будущего. Парк имитировал Дикий Запад, там «жили» не отличимые от человека роботы, и посетитель мог делать с ними что захочет: убивать, калечить, насиловать – или защищать, даже любить. Потом роботов ремонтировали, перезагружали им память и возвращали в строй. Все были довольны. Разумеется, умные роботы в какой-то момент устроили революцию – под предводительством очаровательной блондинки Долорес, тезки героини войны в Испании и самого старого робота в парке. Бойня длилась долго, некоторые люди выясняли, что они на самом деле роботы со стертой памятью, а их живые «прототипы» давно мертвы. Роботы в то же время рылись в своих подавленных воспоминаниях и по-прустовски обретали утраченное время, расшифровывая по-новому и свое прошлое, и самих себя в новых координатах мира.

Второй сезон кончился тем, что Долорес вырвалась во внешний мир, причем не одна. А заодно выяснилось, что парк был не бизнес-проектом, а грандиозной системой сбора данных по своим обеспеченным гостям.

Зрителей «Вестворлда» и так никогда не пускали в зону комфорта, пугая натурализмом и жестокостью, запутывая в хронологии, перенасыщенной флешбэками и флешфорвардами, бесконечно убивая и воскрешая персонажей.

А теперь их, то есть нас, ждет новое испытание. Для начала действие и главные действующие лица перемещаются из парка во внешний мир, футуристический хай-тек, загадочный, холодный и ломящийся от роскоши. Правда, чем дальше, тем сильнее напрашивается ощущение, что и эта «вселенная» не настоящая, а только кажется таковой.

Только это уже не парк развлечений, а подобие «матрицы», с которой в первых сериях сезона много перекличек, включая пародийное обыгрывание множащихся агентов Смитов и возникающее время от времени у обитателей небоскребов ощущение ирреальности.

Апофеоз – когда один из них порывисто произносит в адрес Долорес ключевую фразу: что, дескать, ты – самое реальное из всего, что я только помню. А он, Калеб, парень непростой, со спецназовским прошлым и с лицом Аарона Пола (Джесси Пинкман из «Во все тяжкие»). Калеб – один из пары двух новых главных персонажей, он помогает Долорес сориентироваться во внешнем мире.

На другом полюсе – Серак, гений виртуальной реальности, по всей видимости, самый могущественный человек в мире, который, очевидно, хочет собрать все данные обо всех людях и создать некое «зеркало» мира, где все будет точно таким же, только полностью подконтрольным ему, Сераку.

Итак, есть иллюзорный «реальный» мир, два живых человека и чуть меньше десятка андроидов, причем последние действуют стремительно, плетут интриги и разносят все на своем пути. Добавим к этому еще несколько персонажей, которые в первой половине сезона, доступной для прессы, довольствовались второстепенными ролями, но могут оказаться куда более важными героями в дальнейшем.

 Вот, собственно, и весь расклад нового «Вестворлда», с которым придется иметь дело. Структурно сюжет повторяет два предыдущих сезона, значит, в финале все стопроцентно будет переполнено «открытиями» для зрителя. А потом вывернется в сторону четвертого сезона, потому что напряженность мысли и изобретательность сценаристов явно находится на пике возможностей.

Все это похоже на воспитание аудитории. Первые два сезона нас учили выяснять, кто мы на самом деле. Что такое сознание, как оно связано с памятью, имеет ли связь с телом (храмом души), к чему оно обязывает? В конце концов практически все персонажи тут движимы обостренным чувством долга, что бы ни лежало в его основе. Только те, кто смог ответить для себя на все эти вопросы, имел право войти в жизнь обетованную – «рай» для андроидов или внешний мир для тех, кому мало парка.

Третий сезон переводит отношения с реальностью в новую плоскость. Здесь никакой мир не реален в достаточной степени, чтобы стремиться к чему-то ради него самого. Зато реальны контроль над сознанием, то бишь манипуляция – особенно через медиа, реально насилие, включая сексуальное (третий сезон выходит сразу после приговора Харви Вайнштейну), реальны гнев и любовь. Пожалуй, даже реальнее смерти, так как ее можно победить клонированием.

Реальность не равна действительности, и эта мысль, ранее доступная профессиональным философам, пожалуй, может считаться основной темой третьего сезона выдающегося сериала.


Сергей Сычев

Раз ковбой, два ковбой
17-03-2020
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