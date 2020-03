Хобби во имя людей

Игорь Селиванов – русский лондонец, специалист по операционным потокам, актер, гид и друг благотворительного фонда Gift of Life. С 2016 года примерно раз в три-четыре недели Игорь проводит Kaleidos – авторские туры для взрослых и детей по истории Древнего Египта и Древней Греции в Британском музее. И делает это в пользу Gift of Life.

Игорь уверен, что для помощи фондам нужны возможность и желание. Все совпало идеально, ведь Игорь очень увлечен древней историей и любит Британский музей. Для него туры – хобби, а для фонда – ощутимая помощь. При демократичном пожертвовании от £20 за участие в туре Kaleidos уже собрал для подопечных фонда более £4 тыс.

– Вы родились в России, учились в Нью-Йорке, давно живете в Лондоне. Где именно вы учились и чем занимаетесь сейчас?

– Я закончил New York University, изучал английскую литературу, философию, Computer science. Я технарь с гуманитарной базой, обычно называю себя сантехником, так как занимаюсь инфраструктурой. Если формально, то я Head of Global Data Systems and Operations в компании, которую можно назвать электронным маклером.

– У вас двое маленьких детей, серьезная работа, путешествия. Как у вас получается еще и благотворительный проект Gift of Life регулярно поддерживать? Поделитесь секретом.

– Важно понять, зачем ты приходишь в фонд как волонтер, донор, сочувствующий. Занимаясь любым делом, полезно ответить на вопрос «зачем». Также важно делать то, что тебе близко и приносит пользу другим, соединять возможность и полезность. Нужно направлять желание помочь в русло саморазвития, чтобы сам процесс помощи был тебе интересен.

Водя туры, я сам получаю удовольствие и лучше запоминаю массу исторических деталей, ведь повторение – мать учения. Деньги на благотворительность – это бонус, и я рад, что могу помочь сборами. Для меня туры – одновременно и хобби, и перформанс, они похожи на театральное выступление, как будто я играю на сцене. А театр и сцену я очень люблю. Еще помогает поддержка моей жены Дианы. Когда партнер принимает твой интерес всерьез и поддерживает, все становится делать легче.

– А первый тур для детей помните?

– Помню, что волновался, серьезно готовился. С детьми сложнее на турах, их внимания хватает максимум на час, и его нужно постоянно удерживать. Но от детей больше отдача, они искренне восхищаются. На первом детском туре собрались семь мальчиков разного возраста, внимательно слушали, задавали вопросы, а когда самый младший стал обнимать маму, я понял, что дети подустали. Важно наблюдать, ведь дети открыто выражают себя и свое настроение.

Иногда своих детей и их друзей я тоже беру на тур. Был забавный случай, после тура 4-летний приятель моей дочки Каи весь вечер дома мастерил мумию из банного полотенца и игрушечного спайдермена. На турах мумии и подробности бальзамирования впечатляют детей больше всего.

– Ваши туры про Египет и Грецию только на русском или на английском туры тоже водите?

– Обычно на русском, но все туры я могу проводить на английском тоже. В моей программе сейчас пять туров: три детских (обзорный тур по истории Древнего Египта, египетские пирамиды и иероглифы, Древняя Греция) и два взрослых (обзорные по Египту и Греции). Мне ближе обзорный тур по Древнему Египту. Он самый давний, я серьезно веду уже три года.

Мне проще делать туры на английском, так как я давно живу в англоязычных странах и всю информацию читаю на английском. Моя семья переехала в Нью-Йорк в 1989 году, мне было 11 лет. Там я прожил около 20 лет, закончил университет и уже восемь лет живу в Лондоне. Кстати, моя аудитория – это в основном лондонцы, туристов на туры приходит мало. Буквально пару раз я водил туры именно для туристов. Меня находят по “Фейсбуку” и благодаря сарафанному радио, оно прекрасно работает. Другого маркетинга мне и не надо.

Подробнее узнать о турах Игоря Селиванова можно на странице проекта facebook.com/kaleidosworld/

Помочь детям под опекой Gift of Life можно на сайте фонда Giftoflife.eu