Бюджет на 2020 год по пунктам

11 марта министр финансов Риши Сунак представил парламенту новый бюджет на 2020 год
Мы приведем наиболее важные изменения и ключевые моменты выступления.
Коронавирус
– Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить здоровье и финансовую стабильность граждан.
– Выделено налогово-бюджетное стимулирование на общую сумму £30 млрд, в которое включены социальная помощь и поддержка бизнеса, изменения в оплате больничных и местная помощь, в том числе £7 млрд для бизнеса и семей и £5 млрд для Национальной службы здравоохранения.
– Министр полагает, что это самая большая государственная поддержка в мире на сегодня.
Социальное благополучие
– Будет выделено дополнительное финансирование в размере £1 млрд, в том числе £500 млн. местным органам власти.
– Установленные законом пособия по болезни будут доступны в том числе самоизолирующимся лицам. Больничные будут доступны по номеру NHS 111.
– Правительство ускорит и упростит доступ к льготам для миллионов самозанятых лиц.
– Пособие по трудоустройству и поддержке (ESA) будет доступно с первого дня, а не с восьмого дня.
Поддержка бизнеса
– £2 млрд выплатят по больничным листам для 2 млн малых предприятий с численностью персонала менее 250 человек.
– Канцлер объявляет о выдаче кредита на сумму £1 млрд по схеме государственного кредитования, причем 80% убытков по банковскому кредитованию будет финансировать государство.
– Любая компания, имеющая право на льготы по ставкам для малого бизнеса, получит денежный грант в размере £3 тыс.: в общей сложности для 700 тыс. малых предприятий выделено £2 млрд.
Рост экономики
– По прогнозам министра финансов, рост экономики (прогноз сделан без учета коронавируса) в 2020 году достигнет 1,1%, затем 1,8%, 1,5%, 1,3% и 1,4% в последующие годы.
– Согласно официальному прогнозу Управления по бюджетной ответственности (OBR) от марта 2019 года, экономика Великобритании вырастет на 1,4% в 2020 году, 1,6% в 2021 году, 1,6% в 2022 году и 1,6% в 2023 году.
Заемные средства
– Заимствование в процентах от ВВП в этом году составит 2,1%, затем вырастет до 2,4% в 2020–2021 годах, 2,8% в 2021–2022, а затем снизится до 2,5%, 2,4% и 2,2% в последующие годы.
– Прогнозируется, что доля долга в ВВП снизится с 79,5% в этом году до 75,2% в 2024-2025 гг.
Топливный сбор
– Размер топливного сбора заморозят еще на год. Это будет означать экономию £1 200 с 2010 года, однако для казначейства затраты составят более £100 млрд.
Льгота для предпринимателей
– Льготы для предпринимателей в отношении налога на прирост капитала, которые обходятся казначейству в £2,6 млрд, сократят с пожизненной суммы в £10 млн до £1 млн.
Налоги
– Снижение налога на прибыль компаний будет отменено, при этом будет сохранена текущая ставка в размере 19% на налоговый период с апреля 2020 года.
– Произойдет увеличение необлагаемого минимума в отношении взносов социального страхования (NIC) для работников и самозанятых лиц, что позволит сэкономить обычному работнику около £104 и типичному самозанятому лицу – около £78 за 2020–2021 гг.
– Правительство введет 2% надбавку к земельному налогу (SDLT) для нерезидентов Великобритании, приобретающих жилую недвижимость в Англии и Северной Ирландии, с 1 апреля 2021 года.
Зарплаты и пенсии
– Минимальная заработная плата для лиц старше 25 лет с апреля увеличится на 51 пенс, до £8,72 в час. Она также возрастет до £8,20 для лиц в возрасте от 21 до 24 лет; £6,45 фунта стерлингов для лиц от 18 до 20 лет; £4,55 для лиц до 18 лет и £4,15 для стажеров.
– Национальный прожиточный минимум достигнет двух третей среднего дохода к 2024 году. – Прогнозируемая заработная плата для людей старше 25 лет составляет £10,50 в час.
Окружающая среда
– Правительство увеличит налоги на загрязнение окружающей среды и увеличит финансирование экологических транспортных решений на £1 млрд.
– С апреля 2022 года правительство будет взимать £200 за тонну с упаковки с содержанием материалов вторичного сырья менее 30%.
– 30 тыс. гектаров деревьев будут посажены, а 35 тыс. гектаров торфяников восстановлены.
Жилищный вопрос
– Из фонда жилищной инфраструктуры выделят около £1,1 млрд для строительства около 70 тыс. домов в районах с высоким спросом на жилье.
– £12,2 млрд пойдут на финансирование программ доступного жилищного строительства на 2020/21 год, некоторые из них уже были объявлены.
Национальная служба здравоохранения (NHS)
– Правительство увеличит финансирование NHS на £6 млрд в рамках работы действующего парламента.
– Доплата NHS для иностранных граждан увеличится до £624.
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