Бюджет на 2020 год по пунктам

11 марта министр финансов Риши Сунак представил парламенту новый бюджет на 2020 год

Мы приведем наиболее важные изменения и ключевые моменты выступления.

Коронавирус

– Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить здоровье и финансовую стабильность граждан.

– Выделено налогово-бюджетное стимулирование на общую сумму £30 млрд, в которое включены социальная помощь и поддержка бизнеса, изменения в оплате больничных и местная помощь, в том числе £7 млрд для бизнеса и семей и £5 млрд для Национальной службы здравоохранения.

– Министр полагает, что это самая большая государственная поддержка в мире на сегодня.

Социальное благополучие

– Будет выделено дополнительное финансирование в размере £1 млрд, в том числе £500 млн. местным органам власти.

– Установленные законом пособия по болезни будут доступны в том числе самоизолирующимся лицам. Больничные будут доступны по номеру NHS 111.

– Правительство ускорит и упростит доступ к льготам для миллионов самозанятых лиц.

– Пособие по трудоустройству и поддержке (ESA) будет доступно с первого дня, а не с восьмого дня.

Поддержка бизнеса

– £2 млрд выплатят по больничным листам для 2 млн малых предприятий с численностью персонала менее 250 человек.

– Канцлер объявляет о выдаче кредита на сумму £1 млрд по схеме государственного кредитования, причем 80% убытков по банковскому кредитованию будет финансировать государство.

– Любая компания, имеющая право на льготы по ставкам для малого бизнеса, получит денежный грант в размере £3 тыс.: в общей сложности для 700 тыс. малых предприятий выделено £2 млрд.

Рост экономики

– По прогнозам министра финансов, рост экономики (прогноз сделан без учета коронавируса) в 2020 году достигнет 1,1%, затем 1,8%, 1,5%, 1,3% и 1,4% в последующие годы.

– Согласно официальному прогнозу Управления по бюджетной ответственности (OBR) от марта 2019 года, экономика Великобритании вырастет на 1,4% в 2020 году, 1,6% в 2021 году, 1,6% в 2022 году и 1,6% в 2023 году.

Заемные средства

– Заимствование в процентах от ВВП в этом году составит 2,1%, затем вырастет до 2,4% в 2020–2021 годах, 2,8% в 2021–2022, а затем снизится до 2,5%, 2,4% и 2,2% в последующие годы.

– Прогнозируется, что доля долга в ВВП снизится с 79,5% в этом году до 75,2% в 2024-2025 гг.

Топливный сбор

– Размер топливного сбора заморозят еще на год. Это будет означать экономию £1 200 с 2010 года, однако для казначейства затраты составят более £100 млрд.

Льгота для предпринимателей

– Льготы для предпринимателей в отношении налога на прирост капитала, которые обходятся казначейству в £2,6 млрд, сократят с пожизненной суммы в £10 млн до £1 млн.

Налоги

– Снижение налога на прибыль компаний будет отменено, при этом будет сохранена текущая ставка в размере 19% на налоговый период с апреля 2020 года.

– Произойдет увеличение необлагаемого минимума в отношении взносов социального страхования (NIC) для работников и самозанятых лиц, что позволит сэкономить обычному работнику около £104 и типичному самозанятому лицу – около £78 за 2020–2021 гг.

– Правительство введет 2% надбавку к земельному налогу (SDLT) для нерезидентов Великобритании, приобретающих жилую недвижимость в Англии и Северной Ирландии, с 1 апреля 2021 года.

Зарплаты и пенсии

– Минимальная заработная плата для лиц старше 25 лет с апреля увеличится на 51 пенс, до £8,72 в час. Она также возрастет до £8,20 для лиц в возрасте от 21 до 24 лет; £6,45 фунта стерлингов для лиц от 18 до 20 лет; £4,55 для лиц до 18 лет и £4,15 для стажеров.

– Национальный прожиточный минимум достигнет двух третей среднего дохода к 2024 году. – Прогнозируемая заработная плата для людей старше 25 лет составляет £10,50 в час.

Окружающая среда

– Правительство увеличит налоги на загрязнение окружающей среды и увеличит финансирование экологических транспортных решений на £1 млрд.

– С апреля 2022 года правительство будет взимать £200 за тонну с упаковки с содержанием материалов вторичного сырья менее 30%.

– 30 тыс. гектаров деревьев будут посажены, а 35 тыс. гектаров торфяников восстановлены.

Жилищный вопрос

– Из фонда жилищной инфраструктуры выделят около £1,1 млрд для строительства около 70 тыс. домов в районах с высоким спросом на жилье.

– £12,2 млрд пойдут на финансирование программ доступного жилищного строительства на 2020/21 год, некоторые из них уже были объявлены.

Национальная служба здравоохранения (NHS)

– Правительство увеличит финансирование NHS на £6 млрд в рамках работы действующего парламента.

– Доплата NHS для иностранных граждан увеличится до £624.

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