Еда в новом формате

Во время эпидемии услуги доставки еды на дом стали как никогда востребованными. По всей Британии люди все чаще заказывают не просто еду из ресторанов или супермаркетов, а пользуются новыми форматами питания. И делают все это онлайн – с помощью сайтов и приложений.
Готовим сами
HelloFresh hellofresh.co.uk
Ветеран в своей категории. Название говорит само за себя – все продукты очень свежие. При регистрации вы выбираете план исходя из ваших диетических потребностей. Так что, независимо от того, вегетарианец ли вы, страдаете ли непереносимостью глютена или у вас аллергия на орехи, в HelloFresh найдется что-то вкусное и полезное для каждого клиента. Вы выбираете план, количество человек в вашей семье, сколько еды вы хотите в неделю и в какой день вы хотели бы, чтобы коробку доставили. Внутри окажутся продукты высокого качества и легкие рецепты для всей семьи. Цены – от £5 за блюдо.
От шеф-повара
COOK
cookfood.net
COOK доставляет приготовленные вручную блюда, замороженные при температуре -35 градусов. Среди блюд есть как традиционные, так и праздничные, также в ассортименте – канапе, тайская и индийская кухня. Заказать их можно как на одного человека, так и для большой семьи. Есть детское меню, а также безглютеновые, безмолочные и веганские варианты. COOK предоставляет скидки новым подписчикам, а также бонусы молодым папам и мамам.
Gymology
gymologyuk.com
Gymology предлагает разнообразные свежие блюда для людей с различными потребностями, в том числе тем, кто занимается фитнесом. Наборы включают блюда с высоким содержанием белка и высоким содержанием углеводов для наращивания мышечной массы, для сжигания жира с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, а также сбалансированные блюда для поддержания веса. Для семей, практикующих спорт от мала до велика, также есть детские блюда, к примеру, творожный пирог с изюмом и цельнозерновые макароны. Кроме этого, компания уделяет особое внимание аспектам экологии: картон идет на переработку, а излишки еды – в благотворительный фонд The Audacious Foundation, который организует бесплатное питание в школах.
MindfulChef
mindfulchef.com
Вкусное безглютеновое и безмолочное меню. Выбор блюд самый разнообразный, и все они собраны из высококачественных ингредиентов: британская рыба, органическая говядина и птица. MindfulChef подойдет также тем, кто предпочитает интересные веганские и вегетарианские блюда. Как насчет лазаньи из фасоли, каннеллони и овощей, рулетиков из баклажанов с киноа или супа фо с лапшой из кабачков, тофу и кешью? Есть порции на одного человека или на семью из четырех человек. На приготовление блюда уйдет от 15 до 30 минут, что особенно должны оценить люди с плотным графиком. Пользуясь услугами MindfulChef, вы также помогаете нуждающимся детям.
PastaEvangelists
pastaevangelists.com
Макароны – очень популярное и очень тривиальное блюдо. Другое дело – изысканная итальянская паста с восхитительным соусом из свежих ингредиентов. Если вам захочется ощутить себя в Италии не выходя из дома, Pasta Evangelists вам в помощь! Закажите такие традиционные блюда ручной работы, как тортеллини из говядины со свежим маслом из черного трюфеля и крошкой из фундука или равиоли с креветками и перцем чили. На веб-сайте “евангелистов” вы найдете меню на каждую неделю, доставку можно оформить на следующий же день. Само приготовление пасты займет всего 5 минут, цена блюда – от £7. Став подписчиком, вы получаете бесплатную доставку и скидки.
С заботой о природе
Oddbox
oddbox.co.uk
Oddbox не конструктор еды в современном понимании: компания способствует осознанному образу жизни, помогающему спасти планету. Пищевые отходы являются серьезной проблемой, а огромная часть производимой нами пищи вовсе отправляется в мусор. Oddbox “спасает” некрасивые и не подходящие для продажи в супермаркетах фрукты и овощи. К вам они попадут прямиком с фермы. На сайте есть список, что будет в вашей коробке, доставка осуществляется на выбранной вами неделе. Стоимость – от £10 в неделю.
The Ethical Butcher
ethicalbutcher.co.uk
Многих из нас волнует вопрос, откуда берутся продукты, которые мы едим. Мясо не исключение. The Ethical Butcher работает напрямую с фермерами, практикующими регенеративное сельское хозяйство, которое повышает биоразнообразие страны. Условия жизни для животных на таких фермах лучше, чем на обычных. У виртуального мясника можно заказать и свежую курицу для воскресного обеда, и фарш для котлет, индейку для праздника или сочный стейк. Цены здесь, конечно, выше магазинных: килограмм куриных окорочков стоит £11,60.
Остатки сладки
Too Good To Go
toogoodtogo.co.uk
Ежедневно супермаркеты, кафе и рестораны выбрасывают огромное количество еды, срок годности которой истекает. Приложение Too Good To Go пытается это изменить. Партнерские магазины и рестораны предоставляют его подписчикам вкусные остатки по сниженной цене. Так бизнес получает возможность сократить свои отходы и позволяет потенциальным клиентам попробовать свою продукцию. Выигрывают все. Приложение уже пользуется успехом: нарасхват идут и десерты, и полноценные ресторанные сеты. Необходимо лишь оплатить заказ и успеть получить слот до закрытия торговой точки или ресторана, чтобы подойти и забрать еду.
Подготовила Вероника Гориа-Саво
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