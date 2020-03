Еда в новом формате

toogoodtogo.co.uk

Ежедневно супермаркеты, кафе и рестораны выбрасывают огромное количество еды, срок годности которой истекает. Приложение Too Good To Go пытается это изменить. Партнерские магазины и рестораны предоставляют его подписчикам вкусные остатки по сниженной цене. Так бизнес получает возможность сократить свои отходы и позволяет потенциальным клиентам попробовать свою продукцию. Выигрывают все. Приложение уже пользуется успехом: нарасхват идут и десерты, и полноценные ресторанные сеты. Необходимо лишь оплатить заказ и успеть получить слот до закрытия торговой точки или ресторана, чтобы подойти и забрать еду.

Подготовила Вероника Гориа-Саво