Еда в новом формате

Во время эпидемии услуги доставки еды на дом стали как никогда востребованными. По всей Британии люди все чаще заказывают не просто еду из ресторанов или супермаркетов, а пользуются новыми форматами питания. И делают все это онлайн – с помощью сайтов и приложений.

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HelloFresh hellofresh.co.uk

Ветеран в своей категории. Название говорит само за себя – все продукты очень свежие. При регистрации вы выбираете план исходя из ваших диетических потребностей. Так что, независимо от того, вегетарианец ли вы, страдаете ли непереносимостью глютена или у вас аллергия на орехи, в HelloFresh найдется что-то вкусное и полезное для каждого клиента. Вы выбираете план, количество человек в вашей семье, сколько еды вы хотите в неделю и в какой день вы хотели бы, чтобы коробку доставили. Внутри окажутся продукты высокого качества и легкие рецепты для всей семьи. Цены – от £5 за блюдо.