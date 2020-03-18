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Правительство предоставит заемщикам ипотечные каникулы сроком до трех месяцев

Правительство предоставит заемщикам ипотечные каникулы сроком до трех месяцев
Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Риши Сунак выделил £300 млрд на поддержку бизнеса

Ипотечным кредиторам, испытывающим финансовые трудности из-за вспышки коронавируса, не придется ничего платить в течение трех месяцев: по распоряжению министра финансов Риши Сунака домовладельцы получают право на ипотечные каникулы, сообщает газета Metro.

Правительство Великобритании также выделит £300 млрд на поддержку бизнеса. Эту сумму называют беспрецедентной — она составляет 15% британского ВВП, однако Сунак не отрицает, что в дальнейшем сумма может и возрасти. Пабы, клубы и театры получат разовые гранты в размере до £25 тыс., другие предприятия малого бизнеса могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до £10 тыс.

Выступление министра финансов вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях: многие обратили внимание, что он не сказал ничего по поводу самозанятого населения, фрилансеров и арендаторов, у которых нет своего жилья.

К Риши Сунаку присоединился и Борис Джонсон. Премьер-министр призвал жителей страны избегать необязательных социальных контактов, не посещать общественные места без необходимости, а пожилых людей и хронических больных — самоизолироваться как минимум на двенадцать недель.

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