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Council flat/house: как выкупить муниципальное жилье

Council flat/house: как выкупить муниципальное жилье
//Copyright: drogatnev / 123RF Stock Photo
Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

Люди, живущие в муниципальном жилье (council houses), наверняка слышали, что через определенный период времени у них появляется возможность выкупить его по льготной цене. Рассмотрим, на каких условиях это можно сделать и как в этом процессе пригодится помощь банка.

Housing Act от 2004 года гласит: тот, кто пользуется муниципальным жильем, имеет право выкупить эту недвижимость по текущей рыночной цене со скидкой, которая формируется после трех лет проживания в государственной собственности.

Какой бывает скидка:

– после трех лет проживания она составит 35% от цены дома и 50% от цены квартиры;

– дополнительная скидка для домов – по 1% за каждый год проживания, если вы прожили в муниципальном жилье более 5 лет (максимальная скидка – не более 70%);

– дополнительная скидка для квартир – по 2% за каждый год проживания, если вы прожили в муниципальном жилье более пяти лет (максимальная скидка – не более 70%);

– максимальный размер скидки не может превышать £104 900 для Лондона и £78 тыс. – для регионов;

– размер скидки также может быть уменьшен, если муниципалитет (council) вкладывал деньги в улучшение качества вашего жилья в течение последних 10-15 лет.

Чтобы понять, какой будет стоимость жилья, лучше всего сразу обратиться в местный муниципалитет (council) или жилищно-строительную ассоциацию (housing association). Они выдадут специальное разрешение на покупку, где будут указаны и стоимость жилья, и предоставляемая скидка.

Продажа муниципального жилья

Если вы приобрели жилье по такой схеме и через несколько лет после покупки решили его продать, вам придется вернуть всю сумму скидки или ее часть. Так, например, если недвижимость будет продана в течение первого года после покупки, то нужно будет вернуть 100% от скидки. Если прошло уже два года – 80% скидки, и так далее. При этом скидка будет исчисляться от новой цены.

Те, кто получил право на покупку (right-to-buy) после 18 января 2005 года, при продаже должны будут в первую очередь предложить купить эту недвижимость бывшему владельцу за полную рыночную цену.

Банковская поддержка

Многие банки предлагают помощь при покупке жилья по схеме Right-to-Buy. В большинстве случаев депозит при этом не требуется.  В качестве депозита банки будут рассматривать скидку, предоставленную государством.

А вот сама сумма кредита рассчитывается так же, как и для обычных клиентов. У вас должен быть соответствующий доход, который обеспечит выплату такого кредита. Хорошая новость: вы можете подать совместную заявку на ипотеку с членами семьи, которые проживают вместе с вами не менее 12 месяцев.

Примут ли банки в расчет государственные пособия? Некоторые банки для расчета совокупного дохода могут учесть часть государственных выплат. Но эти пособия не могут составлять более 50% от ваших доходов.

Подводные камни

В любом случае стоит предварительно выяснить, сможете ли вы получить ипотечный кредит на покупку такой недвижимости. Ведь разрешение на покупку действительно в течение всего нескольких месяцев, а покупатели очень часто сталкиваются с трудностями в поиске финансирования.

Проблему могут представлять не только доходы или кредитный рейтинг покупателей, а сам статус недвижимости. На покупку дома по схеме Right-to-Buy найти ипотечный кредит не так уж и сложно. А вот ипотеку на покупку квартиры в многоэтажном муниципальном доме выдают далеко не все банки. Ситуация будет зависеть и от года постройки дома, его местоположения, этажа и от того, сколько квартир в этом доме принадлежит муниципалитету. Обо всех подводных камнях и нюансах этой схемы вам сможет рассказать опытный консультант по ипотеке.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также денежные и временные затраты, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши зна­ния и опыт позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, электронной почте, а также встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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