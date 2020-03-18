Коронный удар

Как коронавирус повлиял на мировую экономику

Пандемия набирает обороты, а эксперты пытаются спрогнозировать масштабы ее экономических последствий. По данным JPMorgan, уже в третьем квартале этого года ВВП США и Европы может снизиться более чем на 3%, надвигается глобальная рецессия. Однако если одни аналитики главным экономическим результатом COVID-19 видят стагнацию ранее «сильных» стран, то другие задумываются о возможном перераспределении ролей производителей и поставщиков на международной арене.

Первые проигравшие

Распространение пандемии уже нанесло серьезный ущерб сфере туризма и авиации. После того, как авиакомпании резко сократили перевозку пассажиров в Азию, а потом в США и Европу, аэропорты и главные смотровые площадки мировых столиц опустели. Сегодня все больше стран заявляют об ограничении авиасообщений или полном закрытии границ. Эксперты говорят о худшем кризисе в истории гражданской авиации, а представители отрасли просят помощь у правительств.

Согласно предупреждению Всемирного совета по туризму и путешествиям, пандемия может лишить отрасль 50 млн рабочих мест и сократить рынок минимум на четверть уже в этом году. Еще в феврале, по сообщениям Международной ассоциации воздушного транспорта, снижение спроса на внутренние и международные рейсы всего за несколько недель обошлось мировой авиационной промышленности в $29,3 млрд.

Под угрозой рецессии оказались все ключевые сферы: производство, машиностроение, образование, общественное питание, развлечения и т.д.

Китайская «игла»

Самое главное, что многие страны выявили у себя глубочайшую зависимость от китайских производителей. Например, в сфере фармацевтики – оказывается, 90 процентов всего пенициллина, защитных масок и дезинфекторов в Германию поставляется из Китая. Только одна провинция Хубэй со столицей в Ухани производит для ФРГ 153 препарата и субстанции, из них 11 действующих веществ включены в Германии в список жизненно необходимых или важнейших препаратов. «В Азию всегда переносились многие производственные мощности. Но недопустимо, чтобы это шло в ущерб безопасности цепей поставок» , – заявил председатель парламентской фракции входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

Забили тревогу и представители автомобильных гигантов, таких как Jaguar, Toyota, Volkswagen, General Motors, Hyundai, и другие компании, которые не могут возобновить работу из-за сбоя поставок из Китая. Например, по заявлению представителей Jaguar, без китайских поставок запасные части на его британских заводах закончатся уже в марте 2020 года.

13 марта представители лондонского Центра экономических и бизнес-исследований заявили, что распространение нового типа коронавируса может привести к потере туристического трафика почти в четыре раза большего по размерам, чем после террористических актов в 2001 году. Расчеты Центра означают, что глобальный туризм может упасть на 28 процентов в 2020 году, и это приведет к глобальным экономическим потерям в размере $ 2 500 млрд.

Помощь идет

Мировые регуляторы на борьбу с коронавирусом отправляют «тяжелую артиллерию» – десятки миллиардов долларов. В Банке Англии признают, что распространение COVID-19 стало экономическим шоком, который может приобрести большой масштаб и повлиять как на спрос, так и на предложение, однако полагают, что трудности носят временный характер. «Масштаб экономического потрясения пока в высшей степени неопределенный, деловая активность в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы, по всей вероятности, существенно снизится», – отмечается в заявлении Банка Англии. При этом наиболее серьезно могут пострадать малые предприятия.

11 марта Банк Англии снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов с 0,75% годовых, теперь она составляет 0,25%. Также Банк анонсировал запуск новой программы финансирования банков (TFSME), которая увеличит объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Участники TFSME в течение ближайшего года смогут получить финансирование сроком на четыре года по процентным ставкам на уровне базовой ставки.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет объявили о выделении огромных средств на борьбу с последствиями пандемии коронавируса для бизнеса, сообщает CNN. По заявлению центробанка ОАЭ, власти выделяют $27 млрд на поддержку бизнеса в условиях пандемии (половина средств – в виде беспроцентных займов банкам). Саудовцы выделяют на поддержку частного сектора экономики $13 млрд, а египетские власти направят на реализацию государственного плана борьбы с последствиями COVID-19 для экономики $6,7 млрд. Всего 3 страны выделили более $46 млрд.

Конгресс США пока одобрил только $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, вместо планируемых изначально президентом Трампом $50 млрд. Из этих денег $3 млрд будет потрачено на исследования и разработку первой в мире вакцины против коронавируса.

Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов. Народный банк Китая влил в финансовую систему $14,3 млрд в виде антикризисной среднесрочной кредитной линии банкам сроком на один год.

В Евросоюзе выделили около 37 млрд евро ($41,2 млрд) из бюджета на поддержку европейских государств от экономического кризиса, вызванного пандемией. В целом, по подсчетам экспертов, Евросоюзу придется потратить за год около $350 млрд на ликвидацию последствий месячного карантина. Господдержка понадобится как людям, лишившимся заработка из-за карантина, так и компаниям, потерявшим рабочую силу, поставщиков и потребителей. Она может быть оформлена в виде бюджетных субсидий, налоговых каникул и денежных компенсаций.

Фондовый шок

Несмотря на то, что центральные банки заявляют о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, фондовые биржи трясет. Так, в воскресенье ФРС США снизила процентные ставки до уровня 0 – 0,25%. В последний раз это было во время финансового кризиса 2008 года. Кроме того, Федрезерв запустил программу стимулирования в размере $700 млрд (на скупку облигаций). Глава ФРС Джером Пауэлл сказал: «Вирус оказывает глубокое воздействие на экономику».

Инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшим мировым центральным банкам теперь может не хватить ресурсов для борьбы с последствиями коронавируса, если глобальный экономический климат продолжит ухудшаться. Эти действия должны успокоить панику, но одновременно они могут ослабить и позиции доллара в мире.

Уже на следующий день, 16 марта, в очередной раз рухнули крупнейшие биржевые индексы. Например, Лондонский FTSE 100 упал на 7%, чему во многом способствовало рекордное падение акции авиакомпаний. Бумаги International Airlines Group, владеющей компанией British Airways, рухнули на 20% после информации о серьезном снижении пропускной способности. На подобных новостях подешевели на 30% и акции EasyJet.

Французский индекс CАС 40 снизился более чем на 9%, а немецкий DАХ – на 8%. В Азии японский индекс Nikkei 225 откатился вниз на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 4%, а Shanghai Composite в Китае закрыл торги снижением на 3,3%.

«Вишенкой на торте» стало падение цены на нефть марки Brent на лондонской бирже Ice ниже 31$ за баррель, что стало худшим показателем с февраля 2016 г.

«Общие потери мировых фондовых бирж из-за пандемии коронавируса составили $7 трлн, это говорит о начале тяжелых времен для глобальной экономики», – считает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. По мнению аналитика, просадки стоимости «бумажных» активов не проходят бесследно для реальной части экономики, так как сейчас идет процесс разрыва мировых цепочек поставок и кооперативных связей. Сложная продукция не производится в одной стране, она состоит из компонентов, поставляемых со всего мира. Теперь из-за карантинных ограничений эти цепочки оказались нарушены. На место фирм, которые не смогут выдержать внешних воздействий и будут разоряться, могут прийти другие. Возможно, мировая экономика кардинально трансформируется.

Прогнозы других аналитиков говорят об увеличении риска финансового кризиса в Великобритании. Так, 14 марта один из крупнейших лондонских центров глобального финансово-экономического анализа Capital Economics объявил о пересмотре своих прогнозов. Аналитики разработали наихудший сценарий, который они считают возможным, с ежеквартальным падением в 2020 году на 5%. Эксперты все еще надеются, что кризис не перерастет в финансовый, но сильные колебания рыночных цен на прошлой неделе указывают на то, что риск этого возрастает.

Поскольку на США, Китай и ЕС приходится две трети экономической активности в мире, спада в Европе и существенного замедления в Китае будет достаточно для торможения всей мировой экономики. В феврале активность как в промышленности, так и в секторе услуг в Китае замерла. При этом спад оказался существеннее, чем в начале предыдущего кризиса десятилетней давности.

Экономика США пока находится на пути к росту, но и в Америке экономисты постепенно предаются пессимизму. Так, мартовский опрос Чикагского университета показал, что 62% американских экспертов видят вероятность масштабной рецессии в мире из-за коронавируса.

До пришествия коронавируса экономисты ожидали роста мировой экономики примерно на три процента в 2020 году. Теперь они прочат рецессию и расходятся лишь в оценках ее продолжительности: все зависит от того, как будет развиваться пандемия.

Если по итогам года экономика так и не вырастет, мир недосчитается примерно $4 трлн.

Особенно сильно придется затянуть пояс Евросоюзу. Как заявила в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса. Как пишет Bloomberg, Лагард отметила, что без скоординированных действий ЕС ожидает « сценарий, который напомнит о финансовом кризисе 2008 года» .

Дуновения чумы

Человечество уже не раз подвергалось «наступлению» нескольких крупнейших пандемий. Их экономические последствия включали нехватку рабочей силы и повышение заработной платы, а также более широкое использование систем социального обеспечения. ВВП стран, по которым прошлись пандемии, существенно падали, основные отрасли испытывали глубокую рецессию и восстанавливались не один десяток лет…

Самой первой считается «Юстинианова (бубонная) чума», которая забрала жизни 50 млн человек. Болезнь возникла в 541 году в Египте и Эфиопии, ее переносчиками стали зараженные чумной палочкой крысы: они попали на торговые суда, а с ними – в средиземноморские страны. Пандемия охватила Ближний Восток и Европу. Назвали болезнь в честь римского императора Юстиниана I, который тоже заразился чумой, но выжил. Палочка мучила планету 200 лет.

Вспышка другой чумы, под названием «Черная смерть», началась в Восточном Китае в 1320-х годах и постепенно охватила Индию и Европу. На пике, в 1346-1353 гг., она уничтожила до 60% европейского населения. Всего по миру от нее умерла четверть живших тогда людей – 100 млн человек. Повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Разносили «черную смерть» блохи, которые паразитировали на крысах с торговых судов.

Одной из самых свирепых считается пандемия испанского гриппа, начавшаяся в последние месяцы Первой мировой войны в 1918-1919 гг. Жертвами «испанки» стали 75 млн человек. Вымирали целые села – от Аляски до Южной Африки. Всего ей переболели 500 млн людей.

Еще одно страшное заболевание холера до XIX века локализовалось на юге Азии. Оно приводило к тяжелой диарее и обезвоживанию и могло убить человека всего за несколько часов. Только до 1860 года холера забрала жизни 40 млн человек. Болезнь до сих пор вспыхивает в разных странах: в Нигерии, Сенегале, Афганистане, Западной Африке, Ираке, Пакистане, на Гаити.

Самой смертоносной была эпидемия черной оспы. Она впервые прокатилась по Китаю в IV столетии, затем в середине VI столетия поразила Корею, а в 737 году от оспы вымерло 30% населения Японии. Считается, что даже в XX веке от оспы в общей сложности скончалось до 500 млн человек. Последний случай заражения был зафиксирован в 1977 году.

Три пути

В начале марта вашингтонский исследовательский институт Brookings представил сценарии, в которых учитываются все шоки для мировой экономики. В основе – гипотетическая модель эпидемии гриппа с высокой летальностью, которая была создана еще в 2006 году.

Наименее вероятным сценарием ученые считают мягкий вариант, при котором пандемию быстро победят, основной урон понесет Китай, а восстановление займет всего несколько месяцев.

А наиболее вероятным назван вариант средней тяжести, когда многие страны пройдут путь Китая, заплатив высокую цену за прекращение распространения вируса. При таком развитии событий мировая экономика восстановит темпы роста к середине 2020 года, а глобальная рецессия маловероятна.

Третий вариант (маловероятный) – катастрофический: в крупных странах будут миллионы жертв (в России — чуть меньше миллиона), а мировая экономика уйдет в глубокую рецессию.