National Trust откроет сады и парки для посетителей

Плата за посещение взиматься не будет

Правительство Великобритании призывает граждан отказаться от посещения общественных мест — только так можно избежать заражения вирусом Covid-19. Все больше людей предпочитают самоизолироваться дома или, напротив, чаще бывать на свежем воздухе: в садах, парках и лесах.

National Trust объявил, что закроет свои магазины и кафе с 20 марта, однако парки и сады останутся открытыми. Плата за посещение охраняемых фондом территорий взиматься не будет, сообщает портал Discover Wildlife.

«Национальный фонд был основан 125 лет назад в интересах всей страны, — говорит генеральный директор фонда Хиллари МакГрейди. — Настало время выполнить нашу миссию. В ближайшие недели мы сделаем все от нас зависящее, чтобы принести пользу обществу и дать людям возможность снять нервное напряжение и расслабиться». Представители фонда рекомендуют посетителям проверить веб-сайт организации и убедиться, что тот или иной парк поблизости открыт.