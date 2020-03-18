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National Trust откроет сады и парки для посетителей

National Trust откроет сады и парки для посетителей
Фото:123rf.com

Плата за посещение взиматься не будет

Правительство Великобритании призывает граждан отказаться от посещения общественных мест — только так можно избежать заражения вирусом Covid-19. Все больше людей предпочитают самоизолироваться дома или, напротив, чаще бывать на свежем воздухе: в садах, парках и лесах.

Фото: needpix.com

National Trust объявил, что закроет свои магазины и кафе с 20 марта, однако парки и сады останутся открытыми. Плата за посещение охраняемых фондом территорий взиматься не будет, сообщает портал Discover Wildlife.

Фото: geograph.org.uk

«Национальный фонд был основан 125 лет назад в интересах всей страны, — говорит генеральный директор фонда Хиллари МакГрейди. — Настало время выполнить нашу миссию. В ближайшие недели мы сделаем все от нас зависящее, чтобы принести пользу обществу и дать людям возможность снять нервное напряжение и расслабиться». Представители фонда рекомендуют посетителям проверить веб-сайт организации и убедиться, что тот или иной парк поблизости открыт.

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