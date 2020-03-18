Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин

Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ и в обратном направлении в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Ограничения вступают в силу с 00:00 по московскому времени 20 марта. Исключение составят:

– регулярные рейсы Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

– чартерные рейсы, при условии перевозки в эти государства их граждан и граждан других государств, а также граждан России в РФ (до полного вывоза указанных граждан).

Росавиация должна проинформировать авиакомпании об ограничении в течение суток. Министерству транспорта необходимо доложить правительству о результатах до 20 марта. Ранее Россия ограничила авиасообщение с Ираном, Южной Кореей, Китаем, Италией, Германией, Францией, Испанией, Норвегией и Швейцарией.

В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, пять человек уже выздоровели.