Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Регулятор пытается смягчить негативное влияние коронавируса на экономику

Банк Англии снова понизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,1%, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику страны, которая находится «в глубоком шоке», сообщает Sky News. Решение было принято на экстренном заседании Комитета по денежно-кредитной политике, на котором присутствовал новый глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он сменил на этом посту Марка Карни.

Члены комитета единогласно проголосовали за увеличение портфеля государственных облигаций на £200 млрд, чтобы поддержать нынешнюю финансовую систему. Комитет соберется снова в среду 25 марта и обсудит дальнейшие действия.

За минувшие сутки курс фунта обновил тридцатилетний минимум, вызвав хаос и панику на финансовых рынках. Эндрю Бейли рассказал Sky News, что рассматривает все варианты поддержки бизнеса и семейных доходов, включая выдачу прямых однократных займов.

На прошлой неделе Банк Англии снизил ставку с 0,75% до 0,25%. «Финансовые аналитики не предполагали, что банк готов к таким решительным действиям. Нынешняя ставка — самая низкая со времен зарождения капиталистической модели», — утверждает редактор раздела экономики Sky News Эд Конуэй.