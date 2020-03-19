Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов» в самоизоляции

Писатель отметил, что работа над книгой идет полным ходом

Самоизоляция на период коронавируса позволила некоторым людям начать осваивать что-то новое — иностранные языки, вышивание, оригами. Иные взялись за старые хобби, до которых никак не доходили руки. А писатель Джордж Мартин и вовсе поставил перед собой амбициозную цель — дописать финал «Игры престолов», сообщает портал Secret London.

Писатель утверждает, что находится в добровольной самоизоляции и пишет понемногу каждый день. «Я нахожусь в укромном месте, о котором знает лишь один из моих помощников, и пока не собираюсь выбираться в город, — написал Мартин в своем блоге. — Я пишу каждый день и, по правде говоря, провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире. В Семи Королевствах все довольно мрачно … но, может быть, не так мрачно, как здесь».

«Ветра зимы» станут шестым томом в серии «Песнь льда и пламени», на основе которой был создан знаменитый сериал HBO. Он обогнал книгу к шестому сезону, и многим не понравилась развязка. Фанаты франшизы задавались вопросом, какой финал уготовил своим героям сам Джордж Мартин. Кажется, теперь они получат ответ!