«Евровидение-2020»: праздник отменяется, но хиты остались

Когда стало известно, что от России в Роттердам поедет группа Little Big, новость эта вызвала на просторах Рунета такой ажиотаж, что даже подвинула в трендах ужасный Covid-19. Но ненадолго — злосчастный вирус быстро отыграл котировки, попутно обрушивая цены нефть, сметая с полок туалетную бумагу, опустошая аэропорты Франции и пиццерии Италии.

В итоге сам конкурс отменили – к тому моменту этот материал уже был подписан в печать. Тем не менее предлагаем вам потратить пару минут и узнать, почему песня Uno набрала миллионы просмотров, чем хорош британец Джеймс Ньюман и какие имена заявили на празднике песни другие постсоветские страны.

Россия: Little Big

Новость о том, что Россию представит Little Big, взорвала интернет — давно соцсети не видали такого искреннего ликования, смешанного, однако, с гряземетанием. Возможно, в 2020-м к трансляции из Роттердама впервые проявит неподдельный интерес прогрессивная публика из России, обычно считавшая «Евровидение» проветриванием музыкального нафталина.

Little Big – это, со слов участников, сатирическая коллаборация, а по факту – фрик-рейв-коктейль, который не стоит употреблять людям, не обремененным чувством юмора.

Хранители российских скреп уже захейтили ребят в соцсетях за «эксплуатацию глобальных стереотипов о русских». Про стереотипы они не наврали, и если вы не видели адский замес из АК-47, снега, водка, гопоты, татуировок, кокошников и неглиже от Little Big— интернет помнит все, зайдите на YouTube.

Little Big любят и знают в Европе, где группа во главе с харизматичным солистом Ильичем (Ильей Прусикиным) частенько гастролирует. Западные критики окрестили их стиль funeral rave, а журнал Vice назвал коллектив «ответом Die Antwoord из российской психушки». Кстати, международная карьера Little Big началась с легкой подачи этой известной южноафриканской рэп-рейв-группы: питерцы выступили на разогреве у Die Antwoord в 2014 году. Под это событие они написали почти все треки первого альбома.



До этого 1 апреля 2013 года на YouTube был залит сатирический клип Every Day I’m Drinking, которые выстрелил по всему миру – глумление над западными стереотипами о русских «завирусилось», стало собирать миллионы просмотров, хотя публика знала, что создатели – даже еще и не группа, и песен других у них нет. Это был вирусный пранк. Но горячее предложение сыграть с Die Antwoord уже поступило, и за месяц Little Big пришлось написать шесть композиций и снять несколько клипов. Сегодня на счету группы уже четыре альбома.

В 2019 году Little Big ворвался в чарты с зубодробительным хитом Skibidi, который по назойливости уступал разве что Crazy Frog 2006 года. Странные подергивания, которые и танцем-то не назовешь, пошли в народ: Skibidi стал международным флешмобом. Его посмотрели онлайн уже 360 млн раз, а про фанатские кавер-версии и говорить не приходится.

В Роттердам Little Big повезет песню Uno, которая, может, и не так горяча, как Skibidi и Faradenza, но шансы у России есть. А будут ли танцы? Непременно: сводим-разводим колени, смотря строго перед собой, и поворачиваемся кругом на раз, два, три, четыре.

Украина: Go-A

Украина сделала ставку на электро-фолк, возможно, памятуя, что когда-то творчество российских «Бурановских бабушек» принесло тем второе место. Страну будет представлять группа Go-A с песней «Соловей».

В финальном туре Go-A обошли еще пятерых конкурентов на три очка, но без скандала не обошлось. Прекрасная во всех отношениях Go-A хоть и образовалась десяток лет назад, широкому зрителю неизвестна. В ее дискографии значится всего один альбом, записанный аж в 2016 году. Казалось бы, у страны есть музыкальные герои — та же голосистая красавица Анна Maruv Корсун, почему не отправить ее?

Но вот в чем замес: согласно правилам НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), в конкурсе на песенную путевку в Старый Свет могли участвовать только артисты, которые не гастролировали в России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертной деятельности в РФ до финала шоу в Европе. А еще и штампики в паспорте насчет пересечения границы в Крым могут проверить – а не с российской ли территории вы въезжали в родную Украину? Кто-то еще считает, что искусство вне политики?

Беларусь: VAL

Беларусь выбирала представителя на «Евровидение-2020» путем открытого национального отбора. Помогать народу выбрать из 12 исполнителей и групп все же определили профессиональное жюри. Как всегда, встали перед дилеммой: что эффективней – нести народную культуру в массы или делать легко запоминающийся трек на английском? Патриотично остановились на первом варианте: по итогам финального гала-концерта решили, что Беларусь представит группа VAL с песней Da Vidna. Артисты Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич исполнят «современный танцевальный трек на белорусском языке».

До этого на белорусском ребята не пели, а тут — хороший повод.

Грузия: Торнике Кипиани

По отличному от Беларуси пути пошли грузины, выпустив англоязычный трек Take me as I am — абсолютно коммерческую песню, которую вы могли бы услышать что в Амстердаме, что в Берлине, что в Лондоне. В официальном «Твиттере» Грузии на Евровидении @geo_eurovision «Прими меня таким, какой я есть» описывают как смесь классического рока, электроники и дабстепа.

31-летний Торнике Кипиани — автор этой песни и победитель первого шоу X Factor Georgia в 2014 году. Он уже пытался прорваться на «Евровидение» в 2017 году с треком Your are my sunshine, но удача улыбнулась ему только спустя три года.

Для этого он принял участие в отборочном проекте «Звезда Грузии» и, как победитель, 31 декабря получил путевку в Роттердам. Удачу в финале ему принесла тяжелая композиция Alice in Chains – Love, Hate, Love.

Торнике играет на гитаре, обладает низким глубоким голосом, хорошим английским и запоминающейся внешностью, но почти такой же набор не помог дойти предыдущему представителю Грузии Отару Немсадзе даже до полуфинала.

Великобритания: Джеймс Ньюман

Великобритания участвовала в «Евровидении» 62 раза из 64-х. Она входит в «Большую пятерку» – это страны, которые наряду с организаторами не должны проходить квалификацию в одном из двух полуфиналов.

Кроме Великобритании, такими привилегиями обладают Италия, Испания, Франция и Германия. В прошлом столетии британцы выигрывали пять раз и 15 раз становились вторыми.

Начиная с «нулевых» дела пошли хуже — островитяне даже в первую десятку смогли попасть всего пару раз с Джессикой Гарлик и Джейд Юэн (да, мы тоже не помним, кто это).

Ситуация с Джеймсом Ньюманом в этом году выглядит неплохо: парень – лауреат национальной премии Brit Awards-2014 за песню Waiting All Night, которую он написал для группы Rudimental.

В Голландии ему придется все же петь самому. Песню My Last Breath уже похоронили критики — говорят, неформат. А вот Джеймс надеется, что запоминающаяся мелодия как раз понравится публике. Записывали ее среди шотландских озер в январе. Источником вдохновения стала документалка о водолазе, который отбился от своей команды в Северном море. Она же вдохновила ребят прыгать посреди зимы в озеро, а в Шотландии зимы не теплые.

Раньше в Великобритании голосовали на открытках — их после трансляции выступлений конкурсантов по Би-би-си полагалось отсылать в офис телеканала. Потом это делали с помощью кнопок на пульте телевизора и онлайн, а вот в 2011-м демократию на четыре года отменили: Би-би-си выбирала и исполнителя, и песню. В 2016-м придумали новый формат — конкурс Eurovision: You Decide, когда могли выбирать зрители. В 2017 году к этому добавили и профессиональное жюри. А в этом году метаниям пришел конец: BBC Studios отдали создание песни на откуп лейблу BMG. На него-то и работает Джеймс Ньюман.

Прибалтика: в фаворитах – литовский Roop

Литва, Латвия и Эстония отправят своих представителей в Роттердам, но реальные шансы сорвать куш, согласно букмекерам, есть только у Литвы. Литовский Roop замыкал тройку лидеров, следуя за Болгарией и Швейцарией. Впрочем, голосование на сайте Eurovision прочит группе первое место. Латвия и Эстония в этом году уже на старте затерялись в хвосте третьей десятки конкурсантов.

The Roop везет в Голландию огненный трек с говорящим названием On Fire – за него мужское трио из Вильнюса отхватило высшие баллы и от профессионального жюри, и от зрителей. Коллектив, который сложился в 2014 году, уже пытался пробиться на конкурс в 2018-м, но стал только третьим.

Над песней конкурсанта от Эстонии Уку Сувисте работала команда короля эпатажа российской эстрады Филиппа Киркорова. Соавтором конкурсного трека What love is стал Шэрон Вон: его прошлая работа на «Евровидении» – песня Scream Сергея Лазарева. По итогам голосования и зрителей, и жюри Уку прошел в полуфинал конкурса Eesti Laul-2020, а вот финал определялся только зрительским решением.

Саманта Тина из Латвии выиграла путевку в Роттердам, опередив 26 конкурсантов в национальном конкурсе Supernova. Девять финалистов определило жюри, но победу ей принесло народное голосование. 30-летняя Саманта – яркий пример упорства: она пыталась попасть на «Евровидение» аж четыре раза, но удача улыбнулась только сейчас с песней Still Breathing.

Во время массового закрытия границ особенно надрывно звучит девиз «Евровидения» этого года: Open UP («Откройся!»). Надеемся, так оно и будет в мае – границы распахнутся, пандемия пройдет, а название песни Саманты Still Breathing не будет вызывать трагичных ассоциаций с коронавирусом.

Подготовила Елена Лео