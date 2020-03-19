Борис Джонсон объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Лондон вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение по Великобритании, сообщает The Evening Standard. Количество случаев заражения в британской столице растет с каждым часом.

Лондонский метрополитен закрывает часть станций метро и отменяет ночное движение поездов. Линия Waterloo and City будет полностью закрыта с пятницы 20 марта. С выходных дней отменяется ночное движение поездов. Мэр Лондона Садик Хан просит жителей города оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Автобусы продолжат работу, однако их количество сократится до минимума.

С 19 марта закрываются следующие станции метро:

— Lambeth North

— Regents Park

— Warwick Avenue

— Kilburn Park

— Charing Cross

— Holland Park

— Queensway

— Lancaster Gate

— Chancery Lane

— Redbridge

— Bayswater

— Great Portland Street

— Barbican

— Bow Road

— Stepney Green

— Mansion House

— Temple

— St James’s Park

— Swiss Cottage

— St John’s Wood

— Bermondsey

— Southwark

— Tuffnell Park

— Chalk Farm

— Mornington Crescent

— Goodge Street

— Borough

— Clapham South

— Tooting Bec

— South Wimbledon

— Hampstead

— Caledonian Road

— Arsenal

— Covent Garden

— Hyde Park Corner

— Bounds Green

— Manor House

— Pimlico

— Blackhorse Road

20 тыс. военнослужащих переведены в режим ожидания, чтобы в случае необходимости помочь в борьбе со вспышкой коронавируса: они будут помогать NHS обеспечивать больных запасами кислорода. Школы, детские сады и колледжи закрываются с 20 марта. В Англии и Уэльсе отменены экзамены GCSE и A-уровня. Решение о том, будут ли экзамены сдавать в Шотландии, еще не принято.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок представит сегодня «Билль о коронавирусе», в котором будут изложены меры по борьбе с вирусом Covid-19. Полиция получит право задерживать и принудительно изолировать людей для предотвращения дальнейших заражений. В Великобритании зафиксировано 2626 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 104 человека скончались.

Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании пока не планирует закрывать транспортное сообщение с Лондоном.