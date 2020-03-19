Лондон закрывается на карантин

Борис Джонсон объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Лондон закрывается на полный карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса по Великобритании, сообщает The Evening Standard. Количество случаев заражения в британской столице растет с каждым часом.
Лондонский метрополитен закрывает часть станций метро и отменяет ночное движение поездов. Линия Waterloo and City будет полностью закрыта с пятницы 20 марта. С выходных дней отменяется ночное движение поездов. Мэр Лондона Садик Хан просит жителей города оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Автобусы продолжат работу, однако их количество сократится до минимума.
С 19 марта закрываются следующие станции метро:
— Lambeth North
— Regents Park
— Warwick Avenue
— Kilburn Park
— Charing Cross
— Holland Park
— Queensway
— Lancaster Gate
— Chancery Lane
— Redbridge
— Bayswater
— Great Portland Street
— Barbican
— Bow Road
— Stepney Green
— Mansion House
— Temple
— St James’s Park
— Swiss Cottage
— St John’s Wood
— Bermondsey
— Southwark
— Tuffnell Park
— Chalk Farm
— Mornington Crescent
— Goodge Street
— Borough
— Clapham South
— Tooting Bec
— South Wimbledon
— Hampstead
— Caledonian Road
— Arsenal
— Covent Garden
— Hyde Park Corner
— Bounds Green
— Manor House
— Pimlico
— Blackhorse Road
20 тыс. военнослужащих переведены в режим ожидания, чтобы в случае необходимости помочь в борьбе со вспышкой коронавируса: они будут помогать NHS обеспечивать больных запасами кислорода.
Школы, детские сады и колледжи закрываются с 20 марта. В Англии и Уэльсе отменены экзамены GCSE и A-уровня. Решение о том, будут ли экзамены сдавать в Шотландии, еще не принято.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок представит сегодня «Билль о коронавирусе», в котором будут изложены меры по борьбе с вирусом Covid-19. Полиция получит право задерживать и принудительно изолировать людей для предотвращения дальнейших заражений.
В Великобритании зафиксировано 2626 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 104 человека скончались.
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