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Объем вредных выбросов в атмосферу снизился из-за коронавируса

Объем вредных выбросов в атмосферу снизился из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Воздух стал заметно чище

Уровень загрязнения воздуха и объем парниковых газов в атмосфере значительно снизились из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на исследование ученых Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Объем монооксида углерода — угарного газа, образующегося при работе двигателей автомобиля — упал на 50% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам Carbon Brief, из-за приостановки производства использование энергии в Китае сократилось на 25% за две недели. Эксперты считают, что это может привести к общему снижению выбросов углекислого газа в стране примерно на 1%. Сокращение производства наблюдается и на севере Италии, которая особенно пострадала от инфекции — там зафиксировано резкое снижение в атмосфере диоксида азота. В Нью-Йорке выбросы углекислого газа и метана снизились на 5-10%.

«Конечный результат будет зависеть от того, как долго продлится пандемия и насколько она затронет мировую промышленность. Если вирус задержится еще на три-четыре месяца, то уровень вредных выбросов заметно снизится», — рассказывает профессор Коринн Ле Кер из Университета Восточной Англии. Тем не менее, некоторые ученые выражают опасения, что после вспышки болезни все вернется к прежним показателям.

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