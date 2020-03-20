Борис Джонсон: ситуацию с коронавирусом можно переломить за 12 недель

Премьер-министр подчеркнул важность самоизоляции

На своей ежедневной пресс-конференции Борис Джонсон заявил, что Великобритания переломит ситуацию с коронавирусом за двенадцать недель, но только если люди будут следовать рекомендациям, сообщает Metro News.

Премьер-министр сообщил, что на одном из британских пациентов ведутся испытания вакцины против коронавируса. Правительство также собирается закупить тесты на антитела, которые будут показывать наличие вируса в организме человека. Цель — проводить до 250 тыс. тестов в день.

Джонсон признал, что ситуация с распространением вируса пока не улучшается, и шансы на победу над эпидемией к лету крайне малы. В Лондоне количество заболевших в три раза больше, чем в других регионах, а молодежь по-прежнему ходит в пабы и бары. В дальнейшем их могут закрыть, если люди не будут следовать рекомендациям правительства.

По мнению главврача Англии профессора Криса Уитти, у молодых людей возникло впечатление, что вирус для них не опасен, однако это не так. Вирус атакует людей с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями независимо от возраста; кроме того, иногда люди переболевают вирусом бессимптомно и заражают других.