﻿﻿﻿﻿﻿

Уход за чувствительной кожей

Уход за чувствительной кожей
IMG_20150402_153737

Елена Стрелецкая elena@angliya.com @angliya_beauty

Кожа становится чувствительной по нескольким причинам: от недостатка питательных веществ, витаминов и минералов в организме, неправильного ухода и агрессивного воздействия окружающей среды. Чувствительность кожи также может быть наследствен­ной или развиться из-за не­боль­шого количества сальных же­лез или их малой активности. Чувствительная кожа, как правило, тоньше, моментально реагирует на ветер, солнце, мороз, контрастное изменение температур и другие внешние воздействия. По­этому, если у вас чувствительная кожа, прежде всего вам нужно ее как следует защищать и пос­тараться не увлекаться экспериментами с различными косметическими средствами, в том числе – де­коративными. И, конечно,  строго следить за сроком годности всей косметики.

Существует несколько типов чувствительной кожи:

1. Обезвоженная кожа. Для нее характерны ощущения стянутости и дискомфорта.

2. Сухая и очень сухая кожа. Ее основные защитные функ­ции ослаблены, становятся заметными морщинки.

3. Комбинированная или жирная кожа. Кожа блестит, могут присутствовать воспаления, акне, но при этом она реагирует на раздражители, может местами шелушиться.

4. Чувствительная к внешним воздействиям. Независимо от типа кожи любое изменение делает ее более хрупкой, реагирующей на внешнее агрессивное воздействие.

Для восстановления жизнен­ных функций такого типа ко­жи необходимо регулярно снабжать ее питательными веществами извне, иногда тре­буется стимулировать об­менные и регенерационные процессы, при этом важно не спровоцировать раздражение, а помочь коже бороться с ним самостоятельно. Лучшее восстановление дадут растительные масла – сложные смеси, содержащие несколько десятков активных компонентов, оказывающих иммуномодулирующее, противовоспалительное и регенерационное действие, незаменимые жирные кислоты, полисахариды и ряд витаминов. Очень важно, чтобы уход был простым, не перегружайте кожу чем-то новым, действуйте постепенно и мягко.

Масло жожоба хорошо помогает чувствительной и сухой шелушащейся коже, оно также обладает легким противовоспалительным эф­фектом, что позволяет ис­пользовать его даже для жирной кожи с повышенной чувствительностью.

Масло вечерней примулы – эффективное увлажняющее и смягчающее масло, устраняет раздражение, разглаживает морщины, питает сухую кожу, успокаивает, используется для снятия симптомов экземы и псориаза. Основное свойство этого масла – снабжение клеток ценным строительным материалом, оно содержит не только линолевую и гаммалиноленовые кислоты (так называемые омега-6 кислоты), но и линоленовую кислоту (омега-3 кислоту), которые необходимы всему организму в целом.

Масла миндаля и косточек абрикоса крайне редко вызывают аллергические реакции и хорошо усваиваются, будь то массаж или просто масло, нанесенное на влажную очищенную кожу за два часа до сна.

Масло авокадо, чрезвычайно богатое витаминами и минералами, оказывает благотворное воздействие на пересушенную, стареющую кожу, а также помогает восстановить чувствительную кожу после воздействия солнца или чрезмерного очищения.

Советуем попробовать:

NINI Organics // Infinity Beauty Balm

£54 – niniorganics.com

Универсальный концентрат – бальзам, в составе которого – выжимки из растений и масел, отлично защищает и восстанавливает кожу. Масло огурца увлажняет даже сухую, обезвоженную, поврежденную и раздраженную кожу, идеально подходит для успокоения экземы и псориаза.

IMAGE Skincare // Prevention + Daily Hydrating Moisturizer SPF 30 

£53 – imageskincare.co.uk

Легкий, при этом хорошо увлажняющий крем на основе минералов и с защитой SPF-30 содержит уникальную форму оксида цинка, которая быстро впитывается в кожу, обеспечивая защиту от УФА / УФБ, дает длительное увлажнение и антиоксидантную защиту, полностью впитываясь в кожу, не оставляет белого налета как многие кремы с SPF. Идеально подходит для сухой, склонной к покраснениям и чувствительной кожи.

Grounded // Rose Water Facial Toner

£15 – groundedbodyscrub.co.uk

Тоник, на 100% состоящий из розовой воды, полностью органической, собранной из роз, растущих в Болгарии, богат антиоксидантами и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Тоник помогает поддерживать PH-баланс кожи и контролировать избыток жира. Отлично работает на воспаленной коже, успокаивает экзему, устраняет появление новых прыщей.

profile-sample2
В ожидании светлого праздника Пасхи
20-03-2020
profile-sample2
Уход за чувствительной кожей
20-03-2020
profile-sample2
Netflix снизит качество видео на тридцать дней
20-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.