Уход за чувствительной кожей

Кожа становится чувствительной по нескольким причинам: от недостатка питательных веществ, витаминов и минералов в организме, неправильного ухода и агрессивного воздействия окружающей среды. Чувствительность кожи также может быть наследственной или развиться из-за небольшого количества сальных желез или их малой активности. Чувствительная кожа, как правило, тоньше, моментально реагирует на ветер, солнце, мороз, контрастное изменение температур и другие внешние воздействия. Поэтому, если у вас чувствительная кожа, прежде всего вам нужно ее как следует защищать и постараться не увлекаться экспериментами с различными косметическими средствами, в том числе – декоративными. И, конечно, строго следить за сроком годности всей косметики.
Существует несколько типов чувствительной кожи:
1. Обезвоженная кожа. Для нее характерны ощущения стянутости и дискомфорта.
2. Сухая и очень сухая кожа. Ее основные защитные функции ослаблены, становятся заметными морщинки.
3. Комбинированная или жирная кожа. Кожа блестит, могут присутствовать воспаления, акне, но при этом она реагирует на раздражители, может местами шелушиться.
4. Чувствительная к внешним воздействиям. Независимо от типа кожи любое изменение делает ее более хрупкой, реагирующей на внешнее агрессивное воздействие.
Для восстановления жизненных функций такого типа кожи необходимо регулярно снабжать ее питательными веществами извне, иногда требуется стимулировать обменные и регенерационные процессы, при этом важно не спровоцировать раздражение, а помочь коже бороться с ним самостоятельно. Лучшее восстановление дадут растительные масла – сложные смеси, содержащие несколько десятков активных компонентов, оказывающих иммуномодулирующее, противовоспалительное и регенерационное действие, незаменимые жирные кислоты, полисахариды и ряд витаминов. Очень важно, чтобы уход был простым, не перегружайте кожу чем-то новым, действуйте постепенно и мягко.
Масло жожоба хорошо помогает чувствительной и сухой шелушащейся коже, оно также обладает легким противовоспалительным эффектом, что позволяет использовать его даже для жирной кожи с повышенной чувствительностью.
Масло вечерней примулы – эффективное увлажняющее и смягчающее масло, устраняет раздражение, разглаживает морщины, питает сухую кожу, успокаивает, используется для снятия симптомов экземы и псориаза. Основное свойство этого масла – снабжение клеток ценным строительным материалом, оно содержит не только линолевую и гаммалиноленовые кислоты (так называемые омега-6 кислоты), но и линоленовую кислоту (омега-3 кислоту), которые необходимы всему организму в целом.
Масла миндаля и косточек абрикоса крайне редко вызывают аллергические реакции и хорошо усваиваются, будь то массаж или просто масло, нанесенное на влажную очищенную кожу за два часа до сна.
Масло авокадо, чрезвычайно богатое витаминами и минералами, оказывает благотворное воздействие на пересушенную, стареющую кожу, а также помогает восстановить чувствительную кожу после воздействия солнца или чрезмерного очищения.
Советуем попробовать:
NINI Organics // Infinity Beauty Balm
£54 – niniorganics.com
Универсальный концентрат – бальзам, в составе которого – выжимки из растений и масел, отлично защищает и восстанавливает кожу. Масло огурца увлажняет даже сухую, обезвоженную, поврежденную и раздраженную кожу, идеально подходит для успокоения экземы и псориаза.
IMAGE Skincare // Prevention + Daily Hydrating Moisturizer SPF 30
£53 – imageskincare.co.uk
Легкий, при этом хорошо увлажняющий крем на основе минералов и с защитой SPF-30 содержит уникальную форму оксида цинка, которая быстро впитывается в кожу, обеспечивая защиту от УФА / УФБ, дает длительное увлажнение и антиоксидантную защиту, полностью впитываясь в кожу, не оставляет белого налета как многие кремы с SPF. Идеально подходит для сухой, склонной к покраснениям и чувствительной кожи.
Grounded // Rose Water Facial Toner
£15 – groundedbodyscrub.co.uk
Тоник, на 100% состоящий из розовой воды, полностью органической, собранной из роз, растущих в Болгарии, богат антиоксидантами и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Тоник помогает поддерживать PH-баланс кожи и контролировать избыток жира. Отлично работает на воспаленной коже, успокаивает экзему, устраняет появление новых прыщей.
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