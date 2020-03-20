Уход за чувствительной кожей

Кожа становится чувствительной по нескольким причинам: от недостатка питательных веществ, витаминов и минералов в организме, неправильного ухода и агрессивного воздействия окружающей среды. Чувствительность кожи также может быть наследствен­ной или развиться из-за не­боль­шого количества сальных же­лез или их малой активности. Чувствительная кожа, как правило, тоньше, моментально реагирует на ветер, солнце, мороз, контрастное изменение температур и другие внешние воздействия. По­этому, если у вас чувствительная кожа, прежде всего вам нужно ее как следует защищать и пос­тараться не увлекаться экспериментами с различными косметическими средствами, в том числе – де­коративными. И, конечно, строго следить за сроком годности всей косметики.

Существует несколько типов чувствительной кожи:

1. Обезвоженная кожа. Для нее характерны ощущения стянутости и дискомфорта.

2. Сухая и очень сухая кожа. Ее основные защитные функ­ции ослаблены, становятся заметными морщинки.

3. Комбинированная или жирная кожа. Кожа блестит, могут присутствовать воспаления, акне, но при этом она реагирует на раздражители, может местами шелушиться.

4. Чувствительная к внешним воздействиям. Независимо от типа кожи любое изменение делает ее более хрупкой, реагирующей на внешнее агрессивное воздействие.

Для восстановления жизнен­ных функций такого типа ко­жи необходимо регулярно снабжать ее питательными веществами извне, иногда тре­буется стимулировать об­менные и регенерационные процессы, при этом важно не спровоцировать раздражение, а помочь коже бороться с ним самостоятельно. Лучшее восстановление дадут растительные масла – сложные смеси, содержащие несколько десятков активных компонентов, оказывающих иммуномодулирующее, противовоспалительное и регенерационное действие, незаменимые жирные кислоты, полисахариды и ряд витаминов. Очень важно, чтобы уход был простым, не перегружайте кожу чем-то новым, действуйте постепенно и мягко.

Масло жожоба хорошо помогает чувствительной и сухой шелушащейся коже, оно также обладает легким противовоспалительным эф­фектом, что позволяет ис­пользовать его даже для жирной кожи с повышенной чувствительностью.

Масло вечерней примулы – эффективное увлажняющее и смягчающее масло, устраняет раздражение, разглаживает морщины, питает сухую кожу, успокаивает, используется для снятия симптомов экземы и псориаза. Основное свойство этого масла – снабжение клеток ценным строительным материалом, оно содержит не только линолевую и гаммалиноленовые кислоты (так называемые омега-6 кислоты), но и линоленовую кислоту (омега-3 кислоту), которые необходимы всему организму в целом.

Масла миндаля и косточек абрикоса крайне редко вызывают аллергические реакции и хорошо усваиваются, будь то массаж или просто масло, нанесенное на влажную очищенную кожу за два часа до сна.

Масло авокадо, чрезвычайно богатое витаминами и минералами, оказывает благотворное воздействие на пересушенную, стареющую кожу, а также помогает восстановить чувствительную кожу после воздействия солнца или чрезмерного очищения.

Советуем попробовать:

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Универсальный концентрат – бальзам, в составе которого – выжимки из растений и масел, отлично защищает и восстанавливает кожу. Масло огурца увлажняет даже сухую, обезвоженную, поврежденную и раздраженную кожу, идеально подходит для успокоения экземы и псориаза.

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Легкий, при этом хорошо увлажняющий крем на основе минералов и с защитой SPF-30 содержит уникальную форму оксида цинка, которая быстро впитывается в кожу, обеспечивая защиту от УФА / УФБ, дает длительное увлажнение и антиоксидантную защиту, полностью впитываясь в кожу, не оставляет белого налета как многие кремы с SPF. Идеально подходит для сухой, склонной к покраснениям и чувствительной кожи.

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Тоник, на 100% состоящий из розовой воды, полностью органической, собранной из роз, растущих в Болгарии, богат антиоксидантами и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Тоник помогает поддерживать PH-баланс кожи и контролировать избыток жира. Отлично работает на воспаленной коже, успокаивает экзему, устраняет появление новых прыщей.