Елизавета II призвала граждан сплотиться перед угрозой коронавируса

Ее Величество на время переехала в Виндзорский замок

Королева Елизавета II призвала население Великобритании сплотиться перед пандемией, пишет Metro News. В своем обращении Ее Величество отметила: «Филипп и я сегодня уезжаем в Виндзор. Мы знаем, что для многих жителей Соединенного Королевства и других стран мира начинается смутное время, полное неопределенности».

Королева поблагодарила ученых, врачей, сотрудников экстренных и коммунальных служб за их самоотверженность и добавила, что каждый человек может сыграть важную роль в жизни государства. «В это непростое время я думаю о том, что историю нашей страны создавали люди, которые смогли объединить усилия и работать сообща для достижения общего блага. Я уверена, что мы справимся. Моя семья и я готовы выполнить свою роль», — заявила королева.

93-летняя Елизавета и ее супруг, 98-летний принц Филипп, переехали в Виндзорский замок на неделю раньше запланированного. Королева прибыла туда на машине, принц Филипп — на вертолете, который забрал его из поместья Сандрингем. Пара останется в замке и после пасхальных каникул — таким образом они будут соблюдать самоизоляцию. Королева взяла с собой своих дорги (помесь таксы и корги) Вулкана и Кэнди.