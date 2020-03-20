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Открылась горячая линия по работе бизнеса и самозанятых на период коронавируса

Открылась горячая линия по работе бизнеса и самозанятых на период коронавируса
Фото:123rf.com

Специалисты проконсультируют по возможности получения налоговой отсрочки

Британское правительство подготовило план поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса. Компании с оценочной стоимостью менее £51 тыс. будут освобождены от некоторых налогов. Правительство также предоставит грант в размере £2,2 млрд для компаний, имеющих право на льготы по ставкам для малого бизнеса, чтобы помочь им покрыть текущие расходы.

Государственная налоговая служба Великобритании (HMRC) открыла единую горячую линию по вопросам работы бизнеса и самозанятого населения на период коронавируса, говорится на сайте правительства.

Если вы ведете собственный бизнес или работаете не по найму, то можете получить необходимую информацию по по телефону 0800 0159 559.

В случае, если вы испытываете трудности с уплатой налогов из-за пандемии вируса, специалисты горячей линии обсудят с вами возможность получения налоговой рассрочки (уплаты налога частями в более поздние сроки), приостановки взыскания задолженности и даже отмены начисления штрафов и процентов.

Горячая линия будет работать с 8:00 до 20:00 по будням, с 8:00 до 16:00 в субботу. Во время bank holidays консультация будет недоступна.

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