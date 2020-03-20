﻿﻿﻿﻿﻿

Netflix снизит качество видео на тридцать дней

Netflix снизит качество видео на тридцать дней
Фото:123rf.com

Это сократит трафик и обеспечит качественную трансляцию для всех

Стриминговый сервис Netflix объявил, что снизит скорость потоковой передачи в странах Европы на тридцать дней из-за вспышки коронавируса, сообщает BBC. Представители компании объяснили, что это сократит общий трафик примерно на 25% и обеспечит качественную трансляцию для пользователей. Нововведение должно затронуть и Великобританию; BBC отправила официальный запрос в Netflix с просьбой это подтвердить.

Решение было принято после того, как Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил о возросшей нагрузке на сети в связи с пандемией. Интернет-активность в Европе резко возросла из-за карантина и перевода сотрудников на удаленную работу: люди вынуждены сидеть дома и использовать социальные сети, мессенджеры и потоковые платформы для работы и досуга.

На объем передачи данных влияют два фактора: качество самого видео (высокой четкости HD или сверхвысокой четкости 4K) и битрейт — количество бит, используемых для передачи и обработки данных в единицу времени (контролирует резкость и плавность перехода картинок, отсутствие «пикселей»). Netflix воспользуется вторым способом и снизит битрейт.

profile-sample2
В ожидании светлого праздника Пасхи
20-03-2020
profile-sample2
Уход за чувствительной кожей
20-03-2020
profile-sample2
Netflix снизит качество видео на тридцать дней
20-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.