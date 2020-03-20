Netflix снизит качество видео на тридцать дней

Это сократит трафик и обеспечит качественную трансляцию для всех

Стриминговый сервис Netflix объявил, что снизит скорость потоковой передачи в странах Европы на тридцать дней из-за вспышки коронавируса, сообщает BBC. Представители компании объяснили, что это сократит общий трафик примерно на 25% и обеспечит качественную трансляцию для пользователей. Нововведение должно затронуть и Великобританию; BBC отправила официальный запрос в Netflix с просьбой это подтвердить.

Решение было принято после того, как Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил о возросшей нагрузке на сети в связи с пандемией. Интернет-активность в Европе резко возросла из-за карантина и перевода сотрудников на удаленную работу: люди вынуждены сидеть дома и использовать социальные сети, мессенджеры и потоковые платформы для работы и досуга.

На объем передачи данных влияют два фактора: качество самого видео (высокой четкости HD или сверхвысокой четкости 4K) и битрейт — количество бит, используемых для передачи и обработки данных в единицу времени (контролирует резкость и плавность перехода картинок, отсутствие «пикселей»). Netflix воспользуется вторым способом и снизит битрейт.