В ожидании светлого праздника Пасхи

Для многих людей, верующих и неверующих, Пасха – это большой праздник. Время отдохнуть, провести время с семьей и друзьями. Для детей (и многих взрослых) – это время шоколадных яиц и разных вкусностей.

Все эти вещи тоже подчеркивают основную христианскую мысль о том, что есть надежда, и что даже страдания и смерть могут привести человека к новой жизни. Тьма будет поглощена светом. Это Евангельское послание. Оно полно оптимизма и надежды и необходимо миру, задыхающемуся в постоянном стрессе, борьбе и страхах.

В человеческом сердце самим Богом заложен этот глубокий инстинкт надежды – надеяться независимо от обстоятельств. И потому христианскую Пасху можно рассматривать как событие, которое подтверждает и благословляет этот инстинкт надежды. Надежду на жизнь после смерти, на исцеление от недугов, на освобождение от страданий, на победу света над тьмой.

Но христиане также верят, что, помимо нашей чисто человеческой надежды, существует и олицетворенная надежда – конкретная личность – Иисус Христос. Именно Он воскрес из мертвых – «Христос воскресе!». Он и есть знамение новой и вечной жизни, для которой создан каждый человек.

Это и есть Евангелие (греч. – благая весть) для нашего беспокойного времени. Воскресение произошло вопреки всему дурному – вопреки предательствам, подлогам, страданиям и даже самой смерти.

И потому Пасха – это не просто праздничное событие. Христианская Пасха – это Христос, закланный за нас и воскресший из мертвых для нашего оправдания и исцеления.

Христианское понимание Пасхи проходит через четкую последовательную нить, некий процесс: Великий четверг, тайная вечеря с друзьями, Страстная пятница, предательство близким человеком, страдания, крест и смерть. Святая суббота: мучительные ожидания, надежда борется с отчаянием, и свет, кажется, побежден тьмой. Но вот – Пасхальное воскресенье: Иисус воскрес из гроба. Триумфальная победа надежды и света, выходящая за пределы нашей маленькой вселенной. Это и есть Пасха! Такая Пасха, которую можно приложить к своей собственной конкретной жизни.

Как христиане, мы чувствуем, что проходим через подобный процесс каждый день.

Мы радуемся, что-то празднуем, постоянно страдаем и переживаем, и в нас теплится надежда на лучшее. Каждый из нас находится на разных гранях этой реальности человеческой жизни. В Пасхе Христианское Евангелие являет нам Человека, чье воскресение из мертвых – высший знак торжества надежды и света во славе, и кто конкретно помогает нам пройти через каждый этап этой повторяющейся последовательности.

Вот почему Пасха является единственным практически воплощенным процессом, который способен принести благо человеку как в этом мире, так и в будущем. И именно поэтому в честь этого великого процесса христиане празднуют Пасху – в память о том, кто прошел через все ступеньки человеческой жизни, пережил все, вкусил смерть и восстал из мертвых. Иисус Христос – Пасха наша и Источник пасхальной надежды и радости для всех, кто верует в него.

Радостного всем вам Пасхального торжества!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Отец Андрей Петрин

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