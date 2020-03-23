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Правительство компенсирует 80% дохода работникам, пострадавшим из-за коронавируса

Правительство компенсирует 80% дохода работникам, пострадавшим из-за коронавируса
Фото:pixabay.com

Однако данная схема не относится к самозанятому населению

20 марта министр финансов Риши Сунак заявил, что правительство выплатит компенсации всем, кто лишился дохода из-за коронавируса, пишет CNN. Сумма составит до 80% заработной платы или до £2,5 тыс. в месяц. Схема будет действовать для компаний любого размера и уровня дохода. Помимо этого, им будут предоставлены налоговые льготы на общую сумму до £30 млрд.

По признанию Сунака, решения пришлось принимать в срочном порядке, чтобы удержать экономику от ухода в минус. Первые платежи поступят работникам на счет в ближайшую неделю, а программа будет полностью запущена к концу апреля. Она рассчитана на три месяца, однако правительство готово продлить срок действия в случае необходимости.

Схема не распространяется на 5 млн самозанятых работников в Великобритании. Работающие не по найму будут получать пособие в размере £94,25 в неделю в рамках программы Universal Credit. Профсоюз независимых работников Великобритании (IWGB) заявил, что исключение самозанятых из программы финансовой поддержки является дискриминацией и несет угрозу человеческому здоровью: люди будут продолжать выходить на работу, боясь потерять доход. Газета The Daily Mail сообщает, что в скором времени министр финансов может пересмотреть стратегию и объявить о дополнительных мерах поддержки самозанятых.

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