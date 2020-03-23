Французский бульдог стал самой любимой породой у британцев

А вот популярность йоркширских терьеров падает из года в год

Популярность французских бульдогов в Великобритании увеличилась на 1427% за последние десять лет, утверждает старейшая в стране организация, занимающаяся регистрацией чистокровных собак — кинологический клуб The Kennel Club. Интерес к породе возрос, несмотря на проблемы с дыханием из-за генетической мутации. В 2019 году на территории Великобритании было зарегистрировано 33,6 тыс. французских бульдогов. На первом месте по популярности оказались лабрадоры-ретриверы — 35,3 тыс. регистраций.

Тем временем, популярность йоркширских терьеров снижается стремительными темпами — количество регистраций снизилось на 81,3% за десять лет. Похожая ситуация у сибирских хаски (-82%), болонок бишон-фризе (-81,4%) и акита-ину (-81,3%). Если нынешний тренд продолжится, то через двадцать лет в Великобритании не останется ни одного йоркширского терьера, предупреждают специалисты аналитического агентства Blueclaw.

«Удивительно, что люди предпочитают выбирать собаку, основываясь на ее популярности в социальных сетях, а не на генетических показателях. Йоркширские терьеры и сибирские хаски могут исчезнуть из Великобритании», — рассказывает аналитик Blueclaw Мэттью Суитинг.

Исследование было подготовлено компанией к Национальному дню щенка, который отмечается 23 марта.