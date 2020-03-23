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Мошенники начали спекулировать на коронавирусе

Мошенники начали спекулировать на коронавирусе
Фото:123rf.com

Аферисты пытаются заработать на всеобщей панике

Коронавирус привел к появлению новых способов мошенничества в Великобритании, сообщает PA Media со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Мошенники создают фишинговые сайты с информацией по коронавирусу, которые потом используются для сбора персональных данных пользователей. Лондонская полиция арестовала мужчину, предлагавшего заказать аптечку с лекарствами от коронавируса через интернет. Он уже собирался направить 60 таких наборов в другие британские города, Францию и даже США. Американские пограничники в Лос-Анджелесе конфисковали партию поддельных экспресс-тестов для диагностики вируса, отправленных из Великобритании.

Иногда преступники выдают себя за сотрудников служб здравоохранения, чтобы заставить жертв раскрыть личную информацию. Торговцы людьми также спекулируют на теме вируса: они говорят мигрантам, что ситуация с эпидемией в Великобритании лучше, чем на континенте.

«Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в Великобритании и других странах, чтобы не допустить разгула преступности. Я хотел бы попросить всех сохранять бдительность даже в это трудное время и сообщать обо всем, что, по вашему мнению, может быть подозрительным», — заявил генеральный директор NCA Стив Родхаус.

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