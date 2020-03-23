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Рекомендации по борьбе с коронавирусом

Рекомендации по борьбе с коронавирусом
Фото:123rf.com

Основные меры предосторожности для защиты от инфекции

Британское правительство при поддержке Public Health England и NHS выпустило памятку с основными рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса. Требования по профилактике могут дополняться в зависимости от скорости распространения болезни, однако следующие рекомендации остаются неизменными, пишет The Guardian:

Необходимо:

– оставаться дома не менее 7 дней при появлении симптомов болезни: высокой температуры и сильного, сухого, непрерывного кашля;

– оставаться дома не менее 14 дней, если у кого-то из живущих с вами появились симптомы заболевания. Если в течение этого периода они проявились и у вас, необходимо самоизолироваться еще минимум на 7 дней;

– регулярно мыть руки с мылом в течение 20 секунд перед употреблением пищи, после посещения общественных мест, после кашля или чихания;

– кашлять и чихать в бумажную салфетку, которую необходимо выбросить сразу после использования. За неимением салфетки можно прикрыть лицо руками, а потом их тщательно вымыть;

– самоизолироваться в отдельном помещении, если вы живете с человеком старше 70 лет, страдающим хроническим заболеванием или ожидающим ребенка. Если такой возможности нет, держите дистанцию 2-3 метра и не используйте ванную или кухню одновременно;

– регулярно дезинфицировать дверные ручки, чайники, телефоны;

– пить побольше воды;

– принимать парацетамол. Пока у ВОЗ нет убедительных доказательств того, что ибупрофен может ухудшить течение болезни, поэтому, если вы уже принимаете его или другое противовоспалительное средство, не прекращайте без консультации с врачом;

– работать из дома. Общайтесь с коллегами, родными и друзьями по телефону или через социальные сети;

– делать легкую разминку, чтобы оставаться в форме;

– избегать общественных мест. Если вам необходимо выйти из дома, держите дистанцию 2-3 метра, чтобы предотвратить передачу вируса;

–  попросить родственников, друзей или соседей помочь с покупкой лекарств и еды, если вы не можете сделать это сами.

Нельзя:

– продолжать общаться с заболевшими коронавирусом;

– тереть глаза, вытирать нос или рот руками;

– пользоваться одним полотенцем с живущими в доме людьми;

– выезжать за рубеж. Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых заграничных поездок: вы можете подхватить вирус или остаться за рубежом на неопределенное время, если другая страна решит закрыть границы;

– посещать врача общей практики GP, аптеки и больницы, если симптомы коронавируса сохраняются дольше 7 дней. Вместо этого можно позвонить на горячую линию 111 или линию экстренного вызова 999.

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