Карантин в Великобритании: какие заведения продолжат свою работу

Ограничения правительства не коснутся банков, аптек и зоомагазинов
В минувший понедельник Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании трехнедельного карантина. Все развлекательные заведения: бары, пабы, клубы, рестораны, кинотеатры и театры — закрылись, чтобы у людей не было соблазна выходить на улицу.
Прекратили работу парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и большинство. McDonald’s, Nando’s и Costa также объявили о закрытии своих ресторанов, сообщает портал My London. Кажется, что жизнь полностью остановилась, однако на самом деле в Лондоне и других городах продолжать работать:
– супермаркеты и другие продуктовые магазины;
– службы доставки еды;
– аптеки;
– зоомагазины;
– хозяйственные магазины;
– автозаправочные станции;
– почтовые отделения;
– банки;
– газетные киоски;
– магазины на территории больниц.
Тем не менее, выходить на улицу необходимо только в случае крайней необходимости: нарушителей ждет штраф от £30, пишет Sky News со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Исключение сделано для детей младше 18 лет, чьи родители разведены — они могут менять место проживания.
Разрешено покидать дом и для помощи пожилым людям, находящимся в группе риска, однако Майкл Гоув рекомендует не пересекаться с ними и оставлять привезенные продукты и лекарства под дверью.
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