Карантин в Великобритании: какие заведения продолжат свою работу

Ограничения правительства не коснутся банков, аптек и зоомагазинов

В минувший понедельник Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании трехнедельного карантина. Все развлекательные заведения: бары, пабы, клубы, рестораны, кинотеатры и театры — закрылись, чтобы у людей не было соблазна выходить на улицу.

Прекратили работу парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и большинство. McDonald’s, Nando’s и Costa также объявили о закрытии своих ресторанов, сообщает портал My London. Кажется, что жизнь полностью остановилась, однако на самом деле в Лондоне и других городах продолжать работать:

– супермаркеты и другие продуктовые магазины;

– службы доставки еды;

– аптеки;

– зоомагазины;

– хозяйственные магазины;

– автозаправочные станции;

– почтовые отделения;

– банки;

– газетные киоски;

– магазины на территории больниц.

Тем не менее, выходить на улицу необходимо только в случае крайней необходимости: нарушителей ждет штраф от £30, пишет Sky News со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Исключение сделано для детей младше 18 лет, чьи родители разведены — они могут менять место проживания.

Разрешено покидать дом и для помощи пожилым людям, находящимся в группе риска, однако Майкл Гоув рекомендует не пересекаться с ними и оставлять привезенные продукты и лекарства под дверью.