Джейми Оливер научит правильно питаться во время коронавируса

Вкусные блюда можно приготовить из простейших ингредиентов

Джейми Оливер объявил о запуске нового шоу «Jamie: Keep Cooking and Carry On», которое будет выходить на канале Channel4 с 23 марта, пишет Mirror. Кулинарный гуру подобрал простые рецепты, по которым можно приготовить вкусные блюда, даже находясь в самоизоляции из-за коронавируса.

44-летний Джейми покажет людям, как можно использовать уже имеющиеся в холодильнике продукты — в попытке остановить британцев, которые опустошают полки магазинов. «Самое важное сейчас — обеспечить себе и своим близким сбалансированное питание. Я готов поделиться своими знаниями и умениями, открыть маленькие хитрости, чтобы семья могла наслаждаться ужином, не выходя из дома», — рассказал Оливер. «Люди хотят уверенности в завтрашнем дне, а Джейми может им в этом помочь», — добавила руководитель креативной группы Джейми Оливера Зоуи Коллинз.

С 23 марта в Великобритании действует строгий карантин: выходить из дома разрешается только для покупок за продуктами или по медицинским нуждам. Закрыты и практически все школы, поэтому даже в будние дни люди будут находиться дома. Из-за массовых закупок британские супермаркеты ввели ограничения по числу продаваемых в одни руки товаров, в том числе консервов и макаронных изделий.