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Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина

Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина

МИД Великобритании просит всех находящихся за границей вернуться домой

23 марта Борис Джонсон выступил с экстренным обращением к нации и объявил о введении в стране трехнедельного карантина, сообщает Metro. С 24 марта по 13 апреля люди обязаны находиться дома; выходить на улицу разрешается только в следующих случаях:

– поход в магазин за товарами первой необходимости;

– поездка на работу (только в том случае, если нет возможности работать из дома);

– прогулка или занятия спортом в парках (лучше всего в одиночку, можно с членами семьи, нельзя с посторонними);

– по медицинской необходимости.

Все непродовольственные магазины, религиозные учреждения, библиотеки, детские площадки и спортивные залы будут закрыты. Банки, почтовые отделения, автозаправочные станции и прачечные самообслуживания продолжат работу, пишет BBC. Парки останутся открытыми, однако гулять и заниматься спортом в них можно будет только при соблюдении дистанции не менее 2 метров. Запрещаются любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Следить за выполнением указа будет полиция, нарушителей могут оштрафовать.

Министерство иностранных дел Великобритании призывает всех находящихся за границей связаться с туроператором или авиакомпанией и перебронировать обратный рейс на ближайшую дату. Гражданам Великобритании рекомендуется вернуться домой, пока не отменены международные рейсы.

На 24 марта в Великобритании зафиксировано 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 336 человек умерли.

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