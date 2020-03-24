﻿﻿﻿﻿﻿

Пассажиры получат компенсацию за неиспользованные сезонные проездные

Пассажиры получат компенсацию за неиспользованные сезонные проездные
Фото:123rf.com

Железнодорожный поток снизился на 70% из-за эпидемии коронавируса

Правительство выплатит компенсацию пассажирам, не сумевшим воспользоваться сезонными проездными из-за эпидемии коронавируса, сообщает BBC. С 23 марта железнодорожные компании начали сокращать количество поездов; ожидается, что число рейсов снизится более чем на половину. По мнению министра транспорта Гранта Шэппса, коронавирус является форс-мажорным обстоятельством, и пассажиры не должны потерять свои деньги.

Министерство транспорта также пытается удержать компании от банкротства. Из-за пандемии железнодорожный поток в Великобритании снизился на 70%, а продажи билетов сократились на две трети. Правительство решило приостановить действие договоров о франшизе с частными компаниями минимум на полгода, взяв на себя все риски по выручке и издержкам. Компании продолжат осуществлять перевозки за небольшую фиксированную выплату от государства, но уже в ограниченном режиме.

Нововведение одобрили представители объединения The Rail Delivery Group. «Медицинские работники смогут без проблем добраться до работы, еда продолжит поступать в магазины, а топливо — на электростанции», — подтвердил исполнительный директор The Rail Delivery Group Пол Пламмер.

profile-sample2
Пассажиры получат компенсацию за неиспользованные сезонные проездные
24-03-2020
profile-sample2
Джейми Оливер научит правильно питаться во время коронавируса
24-03-2020
profile-sample2
Борис Джонсон объявил о введении трехнедельного карантина
24-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.