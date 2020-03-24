Пассажиры получат компенсацию за неиспользованные сезонные проездные

Железнодорожный поток снизился на 70% из-за эпидемии коронавируса

Правительство выплатит компенсацию пассажирам, не сумевшим воспользоваться сезонными проездными из-за эпидемии коронавируса, сообщает BBC. С 23 марта железнодорожные компании начали сокращать количество поездов; ожидается, что число рейсов снизится более чем на половину. По мнению министра транспорта Гранта Шэппса, коронавирус является форс-мажорным обстоятельством, и пассажиры не должны потерять свои деньги.

Министерство транспорта также пытается удержать компании от банкротства. Из-за пандемии железнодорожный поток в Великобритании снизился на 70%, а продажи билетов сократились на две трети. Правительство решило приостановить действие договоров о франшизе с частными компаниями минимум на полгода, взяв на себя все риски по выручке и издержкам. Компании продолжат осуществлять перевозки за небольшую фиксированную выплату от государства, но уже в ограниченном режиме.

Нововведение одобрили представители объединения The Rail Delivery Group. «Медицинские работники смогут без проблем добраться до работы, еда продолжит поступать в магазины, а топливо — на электростанции», — подтвердил исполнительный директор The Rail Delivery Group Пол Пламмер.