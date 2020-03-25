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250 тыс. волонтеров вызвались помочь NHS в борьбе с коронавирусом

250 тыс. волонтеров вызвались помочь NHS в борьбе с коронавирусом
Фото:123rf.com

Помимо них, к работе вернутся ушедшие на пенсию врачи

24 марта министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил о наборе 250 тыс. волонтеров для борьбы с коронавирусом, пишет Metro. В их обязанности будут входить «шопинг, доставка лекарств и оказание поддержки тем, кто находится в самоизоляции или не способен позаботиться о себе», уточнил министр.

Медицинский директор NHS England профессор Стивен Поуис рассказал BBC Breakfast, что менее чем за сутки программа была закрыта полностью. Желающие зарегистрировались в качестве волонтеров на сайте NHS. Отобранные добровольцы получили данные для входа в приложение «GoodSAM» Responder, через которое они будут брать задания и отмечать их выполнение. Если волонтер заболеет, он может выйти из программы помощи в любой момент.

Мэтт Хэнкок также озвучил планы принять на работу студентов последних курсов медицинских учебных заведений для увеличения медперсонала в больницах. Со следующей недели на работу выйдут 5,5 тыс. студентов-врачей и 18,7 тыс. студентов сестринского дела. Вернутся к работе и 11,7 тыс. сотрудников NHS, недавно вышедших на пенсию. Среди них — 2,6 тыс. врачей, более 2,5 тыс. фармацевтов и 6,1 тыс. медсестер.

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