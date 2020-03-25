13 черных кошек под лестницей

Скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо. Постучать по дереву, а лучше по голове. И не дай Бог просыпать соль! Примет существует такое количество, что даже не знаешь, какие обещают удачу или наоборот. Посмотрим, в какие приметы верят британцы.
Дела давно минувших дней
В стародавние времена примет было гораздо больше, чем сейчас. Или люди были более суеверные. Они стремились защитить себя от всего: от нечисти, от дурного глаза соседа, от паводка, наводнения, землетрясения и неурожая. Так, например, чтобы защитить дом от ведьм, нужно было сажать перед домом рябину.
Две женщины не должны наливать из одного чайника, в противном случае начнется ссора. И даже яйцо с двумя желтками рассматривалось как тревожный сигнал: оно предсказывало поспешную свадьбу из-за беременности.
Суеверные невесты до сих пор не показывают платье своим женихам, так как это считается плохой приметой. Более того, испокон веков считалось плохим знаком примерять весь свадебный наряд перед свадьбой. То есть хоть что-то нужно было оставить «на потом»: перчатки, вуаль или одну туфельку. Целиком готовый наряд – только в день свадьбы для церемонии.
Раньше еще считалось удачей поцеловать встреченного по дороге в церковь трубочиста. Но где ж сейчас его найти?
Считайте сорок
Да-да, именно сорок, не ворон. Хотя они тоже играют свою роль. Особенно вороны Тауэра. Всем известно, если они улетят, то Тауэр будет разрушен, а Англия падет. Так вот, если вы вдруг встретили где-то сороку, во-первых, надо поздороваться с ней: «Здравствуйте, мистер Сорока. Как поживает ваша жена?» А во-вторых, срочно ищите поблизости еще одну.
Потому как одна сорока – к несчастью. Ну а если точно, то в сороках это выглядит так:
Одна – к печали,
Две – к радости,
Три – к девочке,
Четыре – к мальчику,
Пять – к серебру,
Шесть – к золоту,
Семь – к секрету, который нельзя выдавать.
Попридержите зонтик
Не стоит открывать зонт в помещении. Говорят, что это британское суеверие появилось в Лондоне 18-го века, когда стали использовать зонтики с большими металлическими спицами. Зонты были огромными и неудобными, и их было трудно открыть. А поскольку многие дома были маленькими и тесными, поэтому зонты часто наносили кому-то травму или ломали предметы, если их открывали в доме. Имейте в виду, если вы в доме англичанина открыли зонт и оставили его, возможно, чтобы просушить, вам, конечно, из вежливости ничего не скажут, но посмотрят косо. Хозяева точно напрягутся и будут ожидать чего-то неприятного.
Не ходите под лестницей
Это одно из самых распространенных суеверий в Британии. Если вы видите лестницу, прислоненную к стене дома, или же раскладную лестницу буквой «А», очень маловероятно, что вы увидите кого-то, проходящего, даже случайно, под ней. Сейчас бы мы сказали, что это обычная мера безопасности. А в древние времена за это даже вешали! Считалось, что треугольник, создаваемый лестницей, символ святой Троицы. И вторжение в него говорит о неверии и дьявольщине.
Разбить зеркало – семь лет несчастий
Да, именно так. Треснутое или разбитое зеркало всегда считалось плохой приметой. Когда-то думали, что зеркала — это окна в другие миры, в которых часто все перевернуто вверх дном. Другая теория состоит в том, что зеркала хранят душу человека, поэтому если вы разбиваете зеркало, вы разрушаете эту душу.
Но англичане добавили в нее более суровое временное наказание о семи годах горя, не забыв придумать и как выйти из ситуации. Если вы все же разбили зеркало, нужно собрать все кусочки и закопать их под деревом во время полнолуния. Второй способ «скостить» наказание – бросить все осколки стекла в реку, протекающую на юг. Тут, видимо, без компаса не обойтись. Но, как говорится, выбирать вам: семь лет – один ответ или же гулять в полночь с осколками и компасом.
Не ставьте туфли на стол
Речь идет об обновке, которой хочется похвастаться и показать всем. Хотите продемонстрировать покупку – поставьте куда угодно, только не на стол. Дело в том, что много лет назад в английских провинциях, где добывали уголь, особенно в Северной Англии, в дом приносили обувь шахтера и ставили ее на стол, если он погиб в результате несчастного случая. По всей видимости, таких случаев было немало – иначе откуда ж взялась примета? И до сих пор туфли на столе ассоциируются со смертью.
Черная кошка – символ печали?
К черным кошкам в Англии отношение неоднозначное. Кто-то причисляет их к темным силам, поэтому они всегда спутники ведьм. Но большинство же считает черных кошек счастливым знаком. Поэтому моряки часто брали с собой в плавание именно черных кошек: во-первых, они ловили крыс, уничтожавших провиант, а во-вторых, любой капитан знал: наличие такой пассажирки гарантирует счастливое возвращение в родной порт. Так что черная кошка, перебежавшая дорогу, в Англии сулит удачу и счастливый день.
Суеверия не знают границ
Есть в Англии и «интернациональные» суеверия, которые действуют во многих странах. Так, просыпать соль на стол у многих народов считается плохой приметой – к ссоре, потере и прочее. Опять же у англичан есть к этой примете «противоядие»: если просыпали соль, достаточно взять щепотку и перебросить через левое плечо. Потому как вся нечисть, злые духи и силы находятся за нашей спиной именно с левой стороны. Так эффект несчастья нейтрализуется.
Чтобы не сглазить приближающееся хорошее событие и не спугнуть удачу, британцы тоже стучат по дереву. Объясняется это тем, что некоторые культуры считали, что боги жили на деревьях. И чтобы попросить богов об одолжении, люди слегка постучали по коре дерева. Но стучать надо правильно: только два раза, а затем, когда «услуга» была предоставлена, в качестве благодарности опять стоит постучать по тому же месту. Иначе в следующий раз без «спасибо» не сработает.
Ну и, наконец, число 13. Великобритания очень серьезно относится к этому суеверию. Почти на трети улиц нет домов с номером 13, а если и есть, то, скорее всего, они будут стоить гораздо дешевле, чем идентичный дом на той же улице. Кстати, вы знали, что в знаменитом London Eye 32 кабинки, но они пронумерованы от 1 до 33. Номер 13 пропущен «на счастье».
Конечно, это дело каждого, верить или не верить в приметы, считать сорок, ловить черных кошек и плевать через плечо. Но даже те, кто говорит, что не верит в суеверия, нет-нет да и постучат по дереву. На всякий случай.
Подготовила Оксана Кеш
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