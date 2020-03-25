13 черных кошек под лестницей

Скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо. Постучать по дереву, а лучше по голове. И не дай Бог просыпать соль! Примет существует такое количество, что даже не знаешь, какие обещают удачу или наоборот. Посмотрим , в какие приметы верят британцы.

Дела давно минувших дней

В стародавние времена примет было гораздо больше, чем сейчас. Или люди были более суеверные. Они стремились защитить себя от всего: от нечисти, от дурного глаза соседа, от паводка, наводнения, землетрясения и неурожая. Так, например, чтобы защитить дом от ведьм, нужно было сажать перед домом рябину.

Две женщины не должны наливать из одного чайника, в противном случае начнется ссора. И даже яйцо с двумя желтками рассматривалось как тревожный сигнал: оно предсказывало поспешную свадьбу из-за беременности.

Суеверные невесты до сих пор не показывают платье своим женихам, так как это считается плохой приметой. Более того, испокон веков считалось плохим знаком примерять весь свадебный наряд перед свадьбой. То есть хоть что-то нужно было оставить «на потом»: перчатки, вуаль или одну туфельку. Целиком готовый наряд – только в день свадьбы для церемонии.

Раньше еще считалось удачей поцеловать встреченного по дороге в церковь трубочиста. Но где ж сейчас его найти?

Считайте сорок

Да-да, именно сорок, не ворон. Хотя они тоже играют свою роль. Особенно вороны Тауэра. Всем известно, если они улетят, то Тауэр будет разрушен, а Англия падет. Так вот, если вы вдруг встретили где-то сороку, во-первых, надо поздороваться с ней: «Здравствуйте, мистер Сорока. Как поживает ваша жена?» А во-вторых, срочно ищите поблизости еще одну.

Потому как одна сорока – к несчастью. Ну а если точно, то в сороках это выглядит так:

Одна – к печали,

Две – к радости,

Три – к девочке,

Четыре – к мальчику,

Пять – к серебру,

Шесть – к золоту,

Семь – к секрету, который нельзя выдавать.