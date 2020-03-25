Коронавирус и иммиграционная система Великобритании

Продление виз и другие иммиграционные уступки (по состоянию на 25 марта 2020 года)

Если вы не сможете покинуть Великобританию из-за ограничений на поездки или самоизоляции, связанных с коронавирусом (COVID-19), вашу визу продлят до 31 мая 2020 года.

Инструкция Home Office в этой связи гласит следующее:

“Если срок действия вашей визы истекает, вы должны связаться с Иммиграционной службой по вопросам коронавируса (CIT), чтобы ваши данные в иммиграционной базе были обновлены.

Вы должны указать ваши:

– полное имя (включая отчество);

– дату рождения (ДД / ММ / ГГ);

– гражданство;

– предыдущий номер визы в качестве ориентира;

– причину, почему вы не можете вернуться в родную страну, например, если граница закрыта.

Мы сообщим вам, когда ваш запрос будет получен и когда ваша виза будет продлена”.

Эта инструкция пришла на смену предыдущей, опубликованной на той же веб-странице правительственного веб-сайта. Более старая версия в одностороннем порядке предоставляла разрешение на пребывание в стране до 31 марта только гражданам Китая, срок действия виз которых истекал или должен был истечь с 24 января 2020 года по 30 марта 2020 года. Это также позволяло “не-китайцам”, не являющимся гражданами Европейского экономического сообщества в Великобритании, но обычно проживающим в Китае, получить продление вида на жительство, аналогичное тому, которое сейчас действует для всех национальностей.

Долгосрочное пребывание в Великобритании

В этих уникальных обстоятельствах вы сможете подать заявку и перейти на долгосрочную визу в Великобритании до 31 мая, находясь в стране. Это возможно и в тех случаях, когда обычно требовалось подавать заявку на визу из вашей родной страны, то есть за пределами Великобритании.

Вам нужно будет придерживаться тех же визовых требований и оплатить официальный визовый сбор в Великобритании.

Это требование касается и тех, чей вид на жительство уже автоматически продлен до 31 марта 2020 года.

Вы можете подать такую заявку онлайн. Пока ваше заявление не одобрят, условия вашего вида на жительство останутся прежними.

Подача заявки на долгосрочную визу при этом не означает получения бессрочного вида на жительство в Великобритании.

Центр урегулирования споров по заявкам в рамках EU Settlement Scheme закрыт

Офис, который занимается рассмотрением споров по заявкам, поданным в рамках EU Settlement Scheme, был закрыт. Теперь все абоненты центра могут прослушать следующую запись:

“К сожалению, мы были вынуждены закрыть наши телефонные линии из-за карантина. Это нелегкое решение, которое необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. Пожалуйста, не забывайте следовать рекомендациям правительства во время вспышки COVID-19. Как только это будет безопасно, наши линии снова откроются”.

Смогут ли сотрудники центра по-прежнему отвечать на запросы, отправленные по электронной почте, – непонятно.

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