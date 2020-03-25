Операция «Самоизоляция»

Как проходит карантин в Европе и Великобритании

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Хуже всего сейчас дела обстоят в Италии – по числу заразившихся COVID-19 эта страна обогнала Китай. Также в европейском регионе серьезно ухудшилась ситуация в Испании, Франции и Великобритании. Если еще неделю назад решение Италии ввести общенациональный карантин было беспрецедентным, то сегодня по этому сценарию уверенно движутся многие страны. Все больше государств закрывают границы и переводят деятельность публичных объектов в онлайн.

Поздняя или опоздавшая?

В отличие от стран Евросоюза Англия ужесточила ограничительные меры одной из последних в регионе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести первые ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона, пишет французская газета Liberation. Если бы Франция запретила въезд с территории Великобритании, такие же меры приняли бы и остальные страны Европы, что стало бы «плохой новостью» для политики и экономики королевства. Есть версия, что только после ультиматума Макрона 20 марта власти Великобритании решили все-таки закрыть места скопления людей.

Затем британские власти, наконец, приняли решение закрыть развлекательные заведения. Также с прошлой пятницы из-за распространения COVID-19 в стране закрыли школы и, частично, лондонское метро. Отменены футбольные матчи английской Премьер-лиги. Введенные ограничения будут пересматривать ежемесячно.

Потом британцам было лишь рекомендовано сидеть дома и, по возможности, работать из дома. Как отметил сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, выступая на заседании комитета по вопросам здравоохранения, врачи надеются, что число смертей не превысит 20 тысяч – при условии принятия жестких мер по изоляции людей.

Правительство попросило пожилых людей и людей в «зоне риска» не выходить из дома в течение 12 недель. Пример подала 93-летняя королева Елизавета II, которая 19 марта официально ушла на карантин. Вместе с супругом Ее Величество будет жить в Виндзорском замке до 19 апреля. На страницах королевской семьи в социальных сетях королева написала: «Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди в Соединенном Королевстве и во всем мире испытывают сильную тревогу. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов». Также Елизавета II выразила уверенность в том, что мир справится с пандемией.

Последние карантинные меры ввели 24 марта. Но многие ученые считают, что власти слишком поздно приняли решение о карантине (lockdown), и последствия этого могут быть хуже, чем ожидалось. Напомним, что еще неделю назад правительство не собиралось закрывать школы и отменять массовые мероприятия. «Наша цель – постараться выровнять пик заболеваемости, а не полностью его подавить. Поскольку большинство людей переносит вирус в легкой форме, это поможет нам выработать групповой иммунитет, что сократит дальнейшее инфицирование», – тогда отмечал сэр Патрик Валланс.

Выводы Фергюсона

Без жестких мер на каждое место в британской реанимации будут претендовать восемь человек. Такой вывод следует из прогноза группы эпидемиологов Имперского колледжа в Лондоне под руководством Нила Фергюсона. Ученые изучают эпидемиологические и математические аспекты коронавирусной инфекции с начала января 2020 года, когда вспышка коронавируса еще была ограничена материковым Китаем. Один из главных вопросов, на который пыталась ответить команда Фергюсона: какая из двух стратегий борьбы с пандемией будет в результате эффективнее – жесткая (Китай, Европа) или мягкая (Великобритания).

Британские эпидемиологи признали, что «мягкая» политика приведет к многократной перегрузке системы здравоохранения, а потому жесткий сценарий – единственная жизнеспособная стратегия на сегодня. Ученые уверяли, что их результаты в равной степени применимы и для других развитых стран. Вот из чего приходится сейчас выбирать разным странам.

Стратегия сдерживания, которая подразумевает как можно более раннее применение самых жестких мер пресечения контактов между людьми, чтобы снизить скорость распространения инфекции. Среди таких мер обычно рассматривают закрытие школ, домашний карантин с изоляцией – причем не только для больных, но и для тех, кто с ними живет, – а иногда и запрет на выход из дома без лишней необходимости. Главная идея такого подхода в том, чтобы не дать захлебнуться системе здравоохранения от экспоненциального роста больных, которым требуются места в палатах интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких и другие ограниченные ресурсы.

Стратегия смягчения, которая также включает в себя организацию карантинов для заболевших и пропаганду социального дистанцирования, но не подразумевает закрытие школ или производств. Идея в том, чтобы «позволить пожару медленно прогорать», таким образом лишая его «топлива», а конечная цель — как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет из уже переболевших людей, не допустив при этом перегрузки больниц.

Главный вывод исследования: выбор стратегии смягчения, то есть отказ от жесткого карантина для всего населения, даже в самом оптимальном варианте приведет к тому, что возможности системы здравоохранения будут превышены в разы — в восемь раз при самом благоприятном сценарии.

«Кроме того, даже если бы все пациенты получили при этом возможность лечиться, мы прогнозируем около 250 тысяч смертей (от осложнений коронавирусной пневмонии) в Великобритании», — говорится в исследовании. Кстати, ученые Имперского колледжа также выяснили, что пограничный контроль беспрепятственно пропустил в разные страны около двух третей всех инфицированных людей, приехавших из Китая. И это уже в условиях, когда санитарные меры в аэропортах были объявлены.

ЕС на карантине

Жесткие ограничения на передвижение людей введены во многих странах Евросоюза. В Италии, Испании, Франции, Австрии, Чехии, Бельгии людям запрещено выходить из дома, кроме необходимых ситуаций – на работу, за продуктами, лекарствами или выгула собак. Каждый человек, выходящий из дома, должен иметь при себе объяснительную записку с указанием причины появления на улице.

За выход без причины в Италии предусмотрены штрафы от 135 до 2 200 евро, за повторные нарушения – тюремный срок

Больницы стран ЕС столкнулись с дефицитом масок, защитных костюмов и дезинфицирующих гелей. Кроме того, катастрофически не хватает медицинского персонала. На подмогу приезжают медики из других стран, в том числе из Китая и России.

В Париже улицы перегорожены колоннами военных грузовиков. Военные и полиция патрулируют улицы, чтобы народ не гулял. Однако французы все равно умудряются выбежать на пробежку или искупаться в бассейне. Хитрым испанцам тоже не сидится дома – они придумали использовать разрешенное исключение «выгул собак», чтобы прогуляться на свежем воздухе – люди выходят на улицу с игрушечными животными, также владельцы настоящих собак сдают их в аренду за несколько десятков евро. Кстати, Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся новым коронавирусом.

А вот немцы и австрийцы на время карантина в основном подчиняются приказу сидеть дома. В Австрии находиться на улице можно если не одному, то только вместе с родственниками, с друзьями – нет. Штрафы тут максимальные – 2200 евро. Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, зато можно гулять и бегать в лесу и у реки. В то же время метро в Вене открыто, общественный транспорт тоже ходит.

В свою очередь власти Германии могут запретить гражданам, кроме членов семьи и партнеров, собираться вместе больше чем по двое. По данным немецкого агентства DPA, эта мера обсуждалась по телефону между канцлером Ангелой Меркель и членами правительства. 12 из 16 федеральных земель Германии согласились с этой мерой. Всеобщего карантина в Германии пока нет. Однако, как сообщил Deutsche Welle, премьер-министры сразу нескольких федеральных земель Германии пригрозили его ввести, если жители сами не будут соблюдать меры безопасности, ограничивающие общественную жизнь.

Кстати, сама канцлер Германии Ангела Меркель 22 марта официально объявила о том, что уходит на домашний карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом. Врач, сделавший г-же Меркель прививку от пневмококковой инфекции, прошел тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. После этого канцлер решила самоизолироваться.

«Темный час» Италии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус отметил, что в Италии сейчас ежедневно регистрируют больше случаев заражения, чем в разгар эпидемии в Китае.

В городах Италии работает специальная система пропусков, с помощью которых можно передвигаться по улицам. В документе указываются личные данные и причина, по которой владелец должен выйти из дома. Пропуск заверяется в главном полицейском участке. Если пропуска не обнаружится, человека ожидает штраф, а при повторном нарушении – тюрьма. Полицейские уже активно патрулируют улицы и железнодорожные станции. В Италии отмечают, что это самые жесткие ограничительные меры со времен Второй мировой войны.

Транспорт ходит – но реже и почти пустой. Перемещения с рабочими целями разрешены, но правительство настоятельно рекомендует свести их до минимума, офисные работники должны перейти на домашний режим. Итальянцы отмечают, что жизнь в городах стала похожа на военное положение.

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь. Рекомендации призывают установить критерии отбора на основе «справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов».

Главная идея, выдвигаемая экспертами, такова: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Отсюда следует рекомендация, в нормальных условиях представляющаяся немыслимой: «Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии».

В интервью газете La Repubblica премьер-министр Италии назвал вспышку коронавируса «самым темным часом» в стране, вспомнив слова Черчилля: «Это наш самый темный час, но мы его переживем».

Опыт в Венето

В то же время не вся Италия охвачена вирусом. Властям итальянского городка Во Эуганео в Венето удалось остановить вспышку эпидемии. Как пишет The Guardian, для этого протестировали всех жителей Во. Новое исследование, проведенное Падуанским университетом, заключалось в проверке на вирус всех 3 300 жителей городка, включая тех, у кого не было никаких симптомов. Это было необходимо, чтобы изучить естественную историю вируса, динамику передачи и категории риска.

По словам исследователей, они дважды проверили жителей на коронавирус. Были обнаружены бессимптомные инфицированные, и это сыграло решающую роль в локализации вспышки. Тех, у кого диагноз подтверждался, отправляли на строгий карантин, а вместе с ними и людей, которые контактировали с больным. Через десять дней проверку повторили. Однако уже тогда количество больных снизилось на 90%. Исследование в городе началось 6 марта, когда в Во было зафиксировано не менее 90 инфицированных. И уже через несколько дней здесь не было ни одного нового случая коронавируса.

Опыт Венето показал, что массовое тестирование на коронавирус и изоляция заболевших могут замедлить пандемию. Использовать эти меры призывает Всемирная организация здравоохранения. «Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни – разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться», – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.