Коронавирус и трудовое право

С какими проблемами могут столкнуться работодатель и сотрудники из-за эпидемии?

Отсутствие на работе и оплата больничного

Время отсутствия по болезни подлежит оплате, если работник отсутствует по причине недомогания, которое делает невозможным выполнение его должностных обязанностей. Под такое определение вполне попадают и те работники, которым подтвердили диагноз коронавируса, и те, кто столкнулся с его симптомами. Понятие невозможности выполнения работы в текущей ситуации распространяется и на те случаи, когда работнику требуется карантин или самоизоляция по причине вируса.

Организовать самоизоляцию рекомендуется всем, кто испытывает хотя бы малейшие симптомы вируса – в первую очередь это кашель и/или повышенная температура. Также рекомендуется оставаться дома и домочадцам, проживающим с заболевшим человеком. Соответственно, все эти люди имеют право на оплату больничного.

Первые семь дней отсутствия на работе не должны подтверждаться справкой от врача. Далее по общему правилу справка необходима. Однако пока работодателям рекомендовано проявлять усмотрение в отношении подтверждающих болезнь документов. Учитывая обстоятельства, отсутствие может быть обосновано всего лишь устным или письменным сообщением от работника.

Работникам следует иметь в виду, что отказ выходить на работу из-за страха заразиться и при невозможности организовать работу из дома приведет к лишению права на любые выплаты.

Если человек не пришел на работу, потому что он осуществляет уход за детьми и другими зависимыми лицами в связи с коронавирусом, законной оплаты не предусмотрено. Речь идет о ситуациях, когда зависимое лицо, например, подвергнуто изоляции, или уход требуется вследствие закрытия детских садов и школ. Оплата в подобных случаях может быть оговорена в трудовом договоре.

Работа из дома

Людям рекомендуется как можно реже выходить из дома и передвигаться по улице, особенно перемещаться в общественном транспорте, а также сократить любые социальные контакты. Если сотрудник может работать из дома, работодателям рекомендовано создавать для этого все необходимые условия. Работодатель не может принудить работника трудиться из дома, но может попросить сделать это. Эта мера будет представлять собой изменение трудового договора и потребует согласия работника.

При этом рабочее время сотрудник будет регулировать самостоятельно. Работодатель может установить режим и временные промежутки, когда ему необходимо быть на связи.

Опять же сотруднику, работающему из дома, может понадобиться самому осуществлять уход за детьми из-за закрытия детских садов и школ. В этом случае работодатель может установить для него режим неполного рабочего времени.

Отстранение от работы

Некоторые работники могут быть не допущены на работу, если у них есть подозрение на вирус. Хорошо, если работник сам сообщит работодателю о своих симптомах, но это не всегда возможно. Работник может не подозревать, что у него начинает подниматься температура, или даже умышленно скрыть симптомы. При этом работодатели не могут принудить работников к измерению температуры на входе в офис, но отказ от этой процедуры может служить основанием для отстранения.

Если у одного из работников подтвердится коронавирус, изоляции на две недели будут подвергнуты все, кто контактировал с ним.

Консультироваться с юристом нужно обязательно в следующих случаях:

1. Работодатель меняет условия труда, а значит, трудового договора.

2. Есть подозрения, что работник подвергается дискриминации в ходе мероприятий работодателя по защите от коронавируса.

3. Работник не уверен, законно ли работодатель отказывает ему в каких-либо выплатах.

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