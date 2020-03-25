Коронaвирус: государство спешит на помощь

Канцлер казначейства Англии Риши Сунак объявил в пятницу о ряде изменений, призванных помочь всем нам в сложившейся ситуации.

Что конкретно предлагает правительство?

80% зарплаты наемным служащим

Государство будет помогать компаниям, которые вынуждены увольнять своих работников, так как из-за COVID-19 работодатели уже не могут платить заработную плату.

Теперь работодатель может получить поддержку от государства для выплаты части вашей заработной платы во избежание увольнения.

Работодатель должен зарегистрироваться в налоговой и сможет получать субсидию в размере до 80% вашей заработной платы до максимальной суммы в £2 500 в месяц.

Ваше рабочее место сохраняется, и вы будете получать временную помощь в течение того периода, когда работодатель не в силах платить вам зарплату.

Программа вступает в силу задним числом – с 1 марта 2020 года – и продлится не менее трех месяцев. При необходимости она будет продлена.

Больничный (выплата по болезни)

Начиная с 13 марта 2020 года больничный будет выплачиваться с первого дня отсутствия на работе, а не с четвертого дня, как было раньше. Вы сможете получить £94, 25 в неделю, работодатель выплачивает деньги до 28 недель.

Bам положены выплаты по болезни, если вы вынуждены остаться дома из-за COVID-19, а также если вы заботитесь о больном и находитесь на карантине.

Справка о болезни

В первые семь дней самоизоляции или болезни справка не нужна, после семи дней работодатель может попросить предоставить справку под названием isolation note. Для этого не нужно идти к врачу – справку можно быстро получить онлайн, используя сайты NHS и NHS 111 online (111.nhs.uk/isolation-note).

Пособия

С 6 апреля увеличатся суммы пособий и упростится система подачи новых заявлений. Не нужно больше идти в Job Centre: все заявки подаются через интернет на gov.uk/universal-credit и gov.uk/employment-support-allowance.

Если вам не положена выплата по болезни – например, вы частный предприниматель или зарабатываете менее £118 в неделю – и вы заболели COVID-19 или вам рекомендовали оставаться дома, теперь намного проще можно подать заявку на соответствующие пособия Universal Credit или Employment and Support Allowance.

Если вам причитается Employment and Support Allowancе, деньги будут выплачиваться с первого дня болезни, а не с восьмого, как раньше.

Поддержка с оплатой аренды

Если у вас проблемы с оплатой aрендованного жилья, независимо от того, есть ли у вас работа или нет, вы должны оформить Universal Credit. В сумму пособия войдут расходы на оплату съемной квартиры или дома.

Ипотечные каникулы

Владельцы ипотечного жилья могут попросить три месяца отсрочки платежей. Это касается и лендлордов: государство разрешает им заплатить позднее в надежде на то, что их жильцы также с отсрочкой, но заплатят.

Вариант с невыплатой аренды исключен!

Поддержка потерявшим работу самозанятым

Частные предприниматели смогут получать эквивалент больничных выплат (Statutory Sick Pay). Они также получат отсрочку с выплатой налогов.

Ситуация меняется каждый день, еще до середины недели не было объявлено о поддержке частных предпринимателей (Self-employed). Сегодня правительство вносит поправки и разрабатывает законы в поддержку Self-employed. Пока известно, что сумма помощи будет зависеть от дохода прошлых лет и по аналогии с наемными работниками, не будет превышать £2 500.





Поддержка бизнеса

Для поддержки бизнеса государство предлагает гранты обслуживающим компаниям, а всем компаниям и Self-employed будет предоставлена отсрочка по уплате налогов. Кроме того, любой бизнес может подать заявку на банковский кредит с нулевым процентом в первые 12 месяцев.

Берегите себя, помогайте близким и следуйте рекомендациям правительства,

Ваша Ольга Сатклифф

Britannia Business Consulting

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