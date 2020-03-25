У принца Чарльза обнаружили коронавирус

Заболевание протекает в легкой форме

У наследника британского престола принца Чарльза обнаружили коронавирус, сообщает BBC. Заболевание протекает в легкой форме, а сам 71-летний принц «находится в добром здравии», заявил представитель королевской семьи.

Супруга Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла также прошла тестирование на коронавирус, однако результаты теста оказались отрицательными. В настоящее время пара находится на самоизоляции в шотландском замке Балморал.

«Принц и герцогиня прошли тестирование в одной из клиник Абердиншира. От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие на этой прошлой неделе», — говорится в заявлении королевской резиденции Кларенс-хаус. Информационное агентство The Press Association утверждает, что всех участников мероприятий предупредили о возможном риске заражения.

В последний раз Чарльз появлялся на публике 12 марта и тогда же виделся со своей матерью. Елизавета II чувствует себя хорошо, признаков заражения вирусом у нее нет.