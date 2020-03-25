﻿﻿﻿﻿﻿

Выставочный центр ExCel временно переоборудовали под больницу

Выставочный центр ExCel временно переоборудовали под больницу
Фото:123rf.com

Она сможет принять до 4 тыс. пациентов

По данным министерства здравоохранения Великобритании, на 25 марта в стране зафиксировано 8077 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от нового вида пневмонии скончались 87 человек; общее число погибших от вируса Covid-19 теперь составляет 422 человека.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил, что лондонский выставочный центр ExCel будет временно переоборудован в больницу, сообщает The Telegraph. Новый госпиталь назвали NHS Nightingale — в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Больница откроется в первых числах апреля и сможет поначалу принять 500 человек. В дальнейшем количество мест планируют увеличить до четырех тысяч. «Мы сделаем все возможное, чтобы заболевшие получили необходимую поддержку. В этом нам помогут врачи и военнослужащие», — добавил Мэтт Хэнкок.

С 23 марта 50 военнослужащих начали доставлять в больницы NHS маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Газета The Guardian сообщает, что на этой неделе власти привлекут дополнительно 460 офицеров. Источник из министерства обороны сообщил, что в Великобритании построят несколько таких больниц. NHS Nightingale стала первой, поскольку количество больных в Лондоне растет быстрее, чем в других регионах. «Мы будем работать по всей стране», — добавил источник.

profile-sample2
Выставочный центр ExCel временно переоборудовали под больницу
25-03-2020
profile-sample2
Карантин в Великобритании: какие заведения продолжат свою работу
24-03-2020
profile-sample2
Пассажиры получат компенсацию за неиспользованные сезонные проездные
24-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.