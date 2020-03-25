Выставочный центр ExCel временно переоборудовали под больницу

Она сможет принять до 4 тыс. пациентов

По данным министерства здравоохранения Великобритании, на 25 марта в стране зафиксировано 8077 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от нового вида пневмонии скончались 87 человек; общее число погибших от вируса Covid-19 теперь составляет 422 человека.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил, что лондонский выставочный центр ExCel будет временно переоборудован в больницу, сообщает The Telegraph. Новый госпиталь назвали NHS Nightingale — в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Больница откроется в первых числах апреля и сможет поначалу принять 500 человек. В дальнейшем количество мест планируют увеличить до четырех тысяч. «Мы сделаем все возможное, чтобы заболевшие получили необходимую поддержку. В этом нам помогут врачи и военнослужащие», — добавил Мэтт Хэнкок.

С 23 марта 50 военнослужащих начали доставлять в больницы NHS маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Газета The Guardian сообщает, что на этой неделе власти привлекут дополнительно 460 офицеров. Источник из министерства обороны сообщил, что в Великобритании построят несколько таких больниц. NHS Nightingale стала первой, поскольку количество больных в Лондоне растет быстрее, чем в других регионах. «Мы будем работать по всей стране», — добавил источник.