Disney Plus UK: сколько стоит ежемесячная подписка и есть ли бесплатный пробный период?

Сериалы — один из лучших способов скоротать время в самоизоляции

24 марта в Великобритании начал работу стриминговый сервис Disney Plus. В его арсенале — более 500 фильмов и 350 сериалов (включая долгожданного «Мандалорца» и знаменитых «Симпсонов»). Подписчикам станут доступны и 26 эксклюзивных фильмов и сериалов, созданных специально для этой платформы. Газета Metro ответила на самые часто задаваемые вопросы о сервисе.

Сколько будет стоит ежемесячная подписка?

До официального запуска в Великобритании сервис предлагал воспользоваться специальным предложением и оформить годовую подписку заранее всего за £49,99. Сейчас стоимость составит £5,99 в месяц или £59,99 в год. Одна учетная запись может использоваться на десяти устройствах, но смотреть что-то одновременно можно только на четырех. Один аккаунт может быть использован для создания семи разных профилей.

Есть ли у сервиса бесплатный пробный период?

У Disney Plus есть семидневная пробная версия. Воспользовавшись ей, вы получите доступ ко всем фильмам без ограничений. Для регистрации потребуется дебетовая или кредитная карта. Если вы не отмените подписку в течение семи дней, данная карта будет использоваться в качестве оплаты.

Как зарегистрироваться?

Это можно сделать через официальный сайт Disney Plus website, через приложение на планшете или смартфоне или с помощью Smart TV, Apple TV, PS4, Amazon Fire TV, Xbox 360 и других совместимых устройств.